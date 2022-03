Ukraine-Krieg: „Die Menschen in Russland sind erschüttert“

Der Waidhofner Notar und Dolmetscher Michael Müllner ist regelmäßig in Russland unterwegs. Er hatte auch in den vergangenen Tagen regelmäßig Kontakt zu seinen russischen Freunden und Kollegen.

Im Gespräch mit der NÖN schildert er die Eindrücke, die er durch seine Gesprächspartner vermittelt bekam.

„Das Leben in Russland geht weiter wie bisher. Vom Krieg selbst bekommen die Leute nichts mit, der Übergriff wird von der Regierung nicht als Krieg, sondern nur als militärische Spezialoperation betitelt“, erinnert sich Müllner an die Gespräche. „Die Informierten sind erschüttert und können nicht glauben, was in der Ukraine gerade vor sich geht. Informiert sind aber nur die, die im Internet recherchieren, da die Medien einseitig berichten. Und es wird immer schwieriger, zusätzliche Informationen zu bekommen - manche westliche Websites und Soziale Netzwerke wurden schon vom russischen Staat gesperrt.“

Russische Bevölkerung kann sich nicht wehren

Für die meisten Russen sei es unerträglich, von der gesamten Welt beschuldigt zu werden, das russische Volk stehe bei weitem nicht mehrheitlich hinter dem Krieg, könne sich jedoch auch nicht dagegen wehren.

Wer öffentlich Kritik übe, müsse mit Repressalien rechnen.

Präsenzdiener in den Krieg geschickt

Auch zu den in die Ukraine befehligten Truppen gäbe es beängstigende Aussagen. „Es gibt Videos, die zeigen, dass Präsenzdiener – also junge Burschen - in den Krieg geschickt werden. Diese sollen gezwungen worden sein, sogenannte freiwillige Meldungen für die Teilnahme an Manövern im Ausland zu unterschreiben. Es soll ihnen gesagt worden sein, dass sie nur nach Weißrussland fahren. Tatsächlich wurden sie in die Ukraine dirigiert.“ Die Eltern der jungen Soldaten wüssten gar nicht, wo ihre Söhne stationiert seien, denn deren Mobiltelefone seien ihnen zuvor abgenommen worden. Außerdem wären die russischen Soldaten ohne ordentliche Verpflegung, Lunchpakete seien seit 2015 abgelaufen.

„Wovon die einfachen Russen in diesem Krieg direkt betroffen sind, das sind die Sanktionen des Westens: Der Rubel verfällt, die Preise steigen rasant und die Grenzen sind seit der Sperre des Luftraumes für russische Flugzeuge ab letzten Sonntag beinahe dicht. Viele Russen fühlen sich in ihrem Land eingesperrt und befürchten, dass sich ein Zustand entwickeln könnte, ähnlich wie in Nordkorea. Putin würden die Einschränkungen wohl kaum treffen. Er habe für seinen Wohlstand vorgesorgt.“

Berichte über die Ukraine selbst kenne Michael Müllner derzeit nur aus zweiter oder dritter Hand. Sie seien deshalb jedoch nicht weniger erschreckend: „Es wird auch in den Städten gekämpft, Waffen werden zum Teil an Personen ausgehändigt, die keinerlei Erfahrung im Umgang damit haben. Und es werden sehr wohl auch zivile Ziele beschossen. Nach meinen Informationen und meiner Einschätzung hat in der Ukraine ein Partisanenkrieg begonnen.“

Einmarsch ist keine Befreiungsaktion

Für Müllner seien zwei Punkte entscheidend für den Konflikt: Erstens sei die Ukraine von den USA bis zu einem gewissen Grad aufgerüstet worden, was Putin als Bedrohung angesehen habe und nicht mehr tolerieren würde. Und zweitens war Putin der Ansicht, als Befreier — zumindest für den russisch-sprachigen Teil der Bevölkerung der Ukraine — empfangen zu werden. Doch der Einmarsch der Truppen werde keineswegs als Befreiungsaktion anerkannt.

