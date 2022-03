Ukraine-Krieg: Rohstoffe und Energie werden beobachtet

Die Welt hält den Atem an und die Auswirkungen der aktuellen Situation in der Ukraine sind noch nicht absehbar. Die NÖN befragte regionale Unternehmen, ob sie direkte Auswirkungen auf ihren Betrieb fürchten.

„Unsere Kontakte zu Russland und zur Ukraine sind nur sehr gering, daher spüren wir derzeit auch nur leichte Auswirkungen auf unsere Produktion. Wir haben in den betroffenen Ländern keine Niederlassungen“, erklärt Volker Fuchs von der Firma Test-Fuchs in Groß Siegharts. Die allgemeine Energiesituation schätzt Fuchs als kritisch ein, über die Entwicklung der für seinen Betrieb wichtigen Rohstoffe wie Alu oder Titan sei es noch zu früh, eine Prognose abzugeben. Zu den Kriegshandlungen selbst meint Fuchs: „Es ist erschreckend, was in der Ukraine passiert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Man kann nur hoffen, dass daraus kein Flächenbrand wird!“

