Zusammen mit dem Tourismus gehört die Gastronomie zu den am schwersten und unmittelbarsten betroffenen Branchen der Corona-Krise.

Seit Dienstag müssen alle Lokale geschlossen werden. Abgesehen von der Essensauslieferung, die noch erlaubt ist, fallen die Umsätze praktisch auf Null.

Mitarbeiter zum AMS geschickt

„Ich habe unsere Mitarbeiter auf das AMS geschickt. Es ist so, wie es ist, und im Moment geht es leider gar nicht anders. Wir sind auf Null mit den Einnahmen und müssen den Blick in die Zukunft richten“, sagt Jürgern Scharizer, Betreiber des Café-Restaurants Oswalds in Waidhofen.

„Erwarte Hilfe von der Regierung“

Gesundheit gehe einfach vor. Man müsse versuchen, das Beste aus der Lage und für die Mitarbeiter zu machen. Er hoffe auf Entlastungen bei den laufenden Kosten wie der Miete, und auch von der Regierung erwarte er sich Hilfe: „Ich warte auf jeden Euro, aber mir ist natürlich bewusst, dass es für niemanden einfach ist“, sagt Scharizer.

Kirchenwirt Jöch: Kurzarbeit hilft kleinen Betrieben nicht

Auch Kirchenwirt Klaus Jöch in Waidhofen hat elf Mitarbeiter beim AMS gemeldet. „Die Kurzarbeitszeit hilft den kleinen Betrieben nicht, denn die Nebenkosten sind zu hoch“, sagt Jöch im Gespräch mit der NÖN. Er versuche nun, die Zeit mit Dingen zu überbrücken, die ohnehin zu tun seien. „Es würde den kleinen Betrieben schon helfen, keine Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen, auch im Nachhinein, wenn man die Mitarbeiter wieder anstellt, weil man ja nicht weiß, wie das Geschäft nach der Corona-Krise wieder anläuft“, meint Jöch.

„Je länger es dauert, desto schwieriger wird es für uns“

Auch sofortige Hilfspakete würden eine Entlastung bringen, aber nur Hilfspakete, die man nicht zurückzahlen muss, alles andere sei nur ein Verschieben. „Es betrifft alle Betriebe. Ich hoffe auf Unterstützung, erwarte sie jedoch nicht. Je länger das Versammlungsverbot dauert, desto schwerer wird es für uns. Das vier Milliarden-Paket hört sich im ersten Moment viel an, aber wenn man es auf die zahlreichen Betriebe aufrechnet, ist es nicht so viel“, gibt Jöch zu bedenken.

„Krise wird sich hinziehen.“

Er hofft, dass der Betrieb in wenigen Tagen wieder losgehen kann, glaubt jedoch persönlich nicht ganz daran: „Die Nachwirkungen der Corona-Krise werden sich noch hinziehen. Aber wichtig ist, dass wir wieder offen haben und Umsatz machen.“

Abwarten ist im Hotel Thaya in Raabs angesagt. „Derzeit kann ich keine Auskunft geben, wie es weitergeht. Wir warten auf Informationen zu den Fördermaßnahmen für die Hotellerie und Gastronomie bzw. für den Tourismus“, sagt Betreiber Franz Strohmer. In der Zwischenzeit kümmere er sich um Dinge wie die Homepage und die Speisekarten. Die Mitarbeiter seien derzeit zuhause, auf Urlaub oder in Zeitausgleich, denn wie es mit der Kurzarbeitszeit aussehe, wisse er auch noch nicht.

Hotel Thaya: Planung für Wiedereröffnung am 3. April

„Derzeit laufen unsere Planungen dahin, dass wir mit 3. April wieder geöffnet haben“, sagt Strohmer, der der Krise sachlich entgegenblickt: „Man muss jetzt sehen, wo man sich am besten darüberretten kann. Der Schaden ist da. Die Gäste haben abgesagt. Die Warenlager mussten geräumt werden.“

Auf die Frage, wie es in der nächsten Zeit weitergehen wird, sagt Strohmer: „Alles, was zu lange dauert, ist schlecht für uns. Wir haben auf der einen Seite den Druck der Gäste, die kostenlos stornieren möchten, und auf der anderen Seite den Druck der Regierung. In einigen Tagen hätte ich eine kleine Hochzeit und eine kleine Geburtstagsfeier, aber wenn die Grenze zu Deutschland geschlossen und das Versammlungsverbot aufrecht bleibt, wird daraus nichts.“

Im Moment könne man nichts planen. Man müsse einfach Ruhe bewahren und die Krise aussitzen.