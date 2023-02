Verkleiden Sie sich gerne im Fasching?

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Lisa Maria Thumfort, Horn Foto: Redaktion Waidhofen

Lisa Maria Thumfort aus Horn: Ich und mein Freund überlegen uns immer coole Kostüme als Paar. Ich finde es toll, dass auf der ganzen Welt Fasching gefeiert wird. Gerade in der heutigen Zeit, finde ich es gut, mal abschalten und Spaß haben.

Selina Apfelthaler aus Heidenreichstein: Im Fasching verkleide ich mich zu diversen Anlässen sehr gerne, denn das gehört ganz einfach dazu. Außerdem macht es Spaß und stärkt das Gemeinschaftsgefühl, wenn man als Gruppe präsent ist.

Selina Apfelthaler, Heidenreichstein Foto: Redaktion Waidhofen

Ralf Wagesreither aus Groß Radischen: Ich bin kein regelmäßiger Faschinggeher. Beim Faschingsumzug am Samstag in Litschau verkleide ich mich schon, das ist eher die Ausnahme. Zum Kindermaskenball am Sonntag gehe ich in Zivilkleidung.

Ralf Wagesreither, Groß Radischen Foto: Redaktion Waidhofen

Cornelia Semper aus Hörmanns: Ja, denn es ist eine der wenigen Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Durch das Verkleiden im Fasching kann man dem Alltag zumindest für einen kurzen Moment entfliehen.

Cornelia Semper, Hörmanns Foto: Redaktion Waidhofen

