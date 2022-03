Waren K.O. Tropfen im Getränk?

Was tun, wenn man den Verdacht hat, dass einem selbst oder einem Begleiter in der Disco K.O.-Tropfen oder Drogen ins Getränk gekippt worden sind?

Diese Frage stellten sich ein junger Mann aus dem Bezirk Waidhofen und seine Mutter nach dem Besuch einer Waldviertler Disco am „Freedom Day“- Wochenende. Laut Erzählung der Mutter, die anonym bleiben möchte (Name und Wohnort der Redaktion bekannt), habe ihr Sohn am 6. März um 2 Uhr angerufen, um sich und seine Freundin abholen zu lassen. Dabei habe er noch ganz normal geklungen. Gerade als ihr Mann aufbrechen wollte, rief ihr älterer Sohn an, dass er auch in der gleichen Disco sei und den jüngeren Sohn und die Freundin mitnehmen könne.

Beim Eintreffen zu Hause sei der jüngere Sohn total fertig gewesen, habe ohne Hilfe nicht mal bei der Tür reingefunden. Zu diesem Zeitpunkt vermutete man aber lediglich den Alkoholkonsum als Ursache.

Stutzig wurde die Familie dann, als sich der Zustand des Sohnes im Laufe des Sonntags nicht besserte. „Er saß am späteren Nachmittag in der Küche am Boden, und hatte gerade zwei Mal hintereinander in einen Kübel erbrochen. Er sagte, man muss ihm etwas ins Getränk gemischt haben, er habe einen totalen Filmriss, es würde eine gewisse Zeitspanne einfach fehlen. Bei seiner Freundin sei es das gleiche – ein Filmriss von einer Sekunde auf die andere“, erzählt die Mutter im Gespräch mit der NÖN.

Aufgrund dieses Verdachts wollte sie Anzeige erstatten, doch wie man hier konkret vorgehen sollte, wusste sie nicht. Auch eine Blutabnahme im Krankenhaus habe sich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Ambulanz nicht durchführen lassen. „Wobei das dann laut einer befreundeten Ärztin sowieso zu spät gewesen wäre, um noch K.O.-Tropfen nachzuweisen. Die Ärztin riet, dem Sohn viel Wasser zum Trinken zu geben, um die Reste einer möglichen Substanz so rasch wie möglich aus dem Körper zu spülen“, sagt die Mutter.

Es ist ihr ein Anliegen, Discobesucher zu warnen, dass solche Dinge passieren können, und will, dass sie wissen, wie sie im Ernstfall am besten reagieren sollen, damit einerseits die medizinische Behandlung richtig und zeitgerecht erfolgt und andererseits Beweise für eine Anzeige gesichert werden können. Einen Vorwurf will sie niemandem machen.

Bei Verdacht so schnell wie möglich Anzeige erstatten

Laut Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek gilt es, wenn man den Verdacht hat, K.O. Tropfen verabreicht bekommen zu haben, so schnell wie möglich Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion zu erstatten. „Die Staatsanwaltschaft kann dann eine Blutabnahme anordnen, allerdings nur auf freiwilliger Basis, wenn das Opfer dieser Maßnahme zustimmt. Auch das muss möglichst rasch erfolgen, da manche Substanzen schon nach 24 Stunden nicht mehr nachweisbar sind“, sagt Palisek. Leider sei gerade diese Blutabnahme am Wochenende am Land schwierig, da Ambulanzen und Labors nicht besetzt seien. „In dem konkreten Fall wäre eine Blutabnahme nur möglich gewesen, wenn sich der Betroffene stationär hätte aufnehmen lassen. Denn in diesem Fall würde routinemäßig eine körperliche Untersuchung vorgenommen, die auch eine Blutabnahme umfasst. Die stationäre Aufnahme wurde aber vom Betroffenen verweigert“, erklärt Palisek.

Nur eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft könne in solchen Fällen eine ambulante Blutabnahme ermöglichen, stellt der Bezirkspolizeikommandant klar. Das bestätigt auch die Landesgesundheitsagentur. Grundsätzlich seien toxikologische Untersuchungen in den Kliniken nur im Zusammenhang mit der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit bei Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel auf Basis der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung möglich.

Für den Nachweis von Substanzen, wie sie in K.O. Tropfen verwendet werden, seien die Labors aber nicht eingerichtet. „Es erfolgte seitens der anfragenden Personen lediglich eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Klinikum, in dem angeboten wurde, eine medizinische Begutachtung der Symptomatik im Klinikum durchzuführen, was abgelehnt wurde. Eine polizeiliche oder richterliche Anordnung wurde nicht thematisiert“, stellt Medienkoordinator Thomas Schmallegger klar.

Am allerwichtigsten ist in so einer Situation aber freilich die medizinische Versorgung. „Wenn ich in der Disco bin und den Verdacht habe, dass mir oder jemand anderem etwas ins Getränk gemischt wurde, etwa weil ich mich komisch fühle, obwohl ich gar nicht viel Alkohol getrunken habe, dann ist es am besten, sofort den Notruf 144 zu rufen. Die betroffene Person sollte bis zum Eintreffen des Notarztes nicht allein gelassen werden“, rät Bezirksärztevertreter Karlheinz Schmidt. Denn man wisse nicht, wie hoch die Dosis gewesen sei – eine Verschlechterung sei nicht auszuschließen.

