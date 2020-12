Weihnachten 2020 – ein Fest, das wegen der Corona-Pandemie in vielen Familien wohl nicht wie gewohnt über die Bühne gehen kann. Vor allem für Großfamilien wird es aufgrund der Regelungen bei Besuchen nicht einfach, alle Lieben zu sehen. Die NÖN hat sich im Bezirk Waidhofen umgehört, in wie weit die aktuelle Situation auch bei Promis das heurige Fest beeinflussen wird.

Anders, nämlich „kleiner“, wird Weihnachten bei der Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl ausfallen. Den Heiligen Abend verbringt sie im engsten Familienkreis. „Ansonsten bleibt es bei gebackenem Karpfen, wir werden zusammensitzen und gemeinsam Zeit verbringen“, hofft Töpfl auf besinnliche Stunden.

Quarantäne statt Familienfeier heißt es indes für Peter Coreth , Betreiber des Museum Humanum und der Kulturbrücke Fratres. Er hatte geplant, Weihnachten gemeinsam mit seinen Kindern und Enkeln in Wien zu feiern. „Stattdessen werde ich die Feiertage in Quarantäne in meinem Gutshof zubringen müssen“, sagt er – und hofft, dabei endlich Zeit zum Nachdenken zu finden, „wohin die Welt sich dreht und ob sie mich noch braucht. Mir wird also nicht langweilig werden“, sagt Coreth. Er empfinde auch in der Krise tiefe Dankbarkeit für so vieles, das geglückt sei und Hoffnung, dass es mit seinen „Kunst-Abenteuern“ weitergehe: „Außerdem werde ich Ausschauhalten nach dem Stern von Bethlehem!“

Etwas ruhiger als gewohnt wird es auch im Haus von Ex-Sparkassen-Banker Reinhold Weikertschläger in Groß Siegharts zugehen. „Wir sind eine große Familie, haben vier erwachsene Kinder, Schwiegerkinder und ganz viele Enkelkinder. Heuer ist es leider nicht möglich, dass wir alle gemeinsam feiern“, sagt er.

Die Kinder kommen daher mit ihren Familien einzeln zu Besuch. Besonders interessant seien übrigens die Wünsche, die seine Enkelkinder an das Christkind geschrieben haben, sagt Weikertschläger: „Sie wünschen sich kein Spielzeug, sondern dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist und sie bald wieder mit ihren Cousins und Cousinen spielen können.“

Aus einem anderen Grund still wird Weihnachten heuer bei Liedermacher Günther Novak aus Griesbach bei Karlstein ausfallen: „Unsere 18-jährige Nichte ist vor Kurzem tödlich verunglückt, deshalb wird Weihnachten bei uns heuer ganz still verlaufen. Weihnachten werden wir zurückgezogen nur mit Hund und Katze feiern. Vor allem wünschen wir uns Frieden in der Welt“, sagt er. Er empfinde große Verbundenheit mit Verwandten und Freunden, sei dankbar für alles Schöne, das er bisher erleben durfte.

Für den Groß Sieghartser Bürgermeister Ulrich Achleitner wird es heuer im privaten Bereich nicht viel anders ablaufen als gewohnt. „Ich habe keine große Familie, daher stehen auch in anderen Jahren keine großen Familienfeiern an“, sagt er. Was er heuer aber schmerzlich vermisst, seien die Weihnachtsmärkte im Advent gewesen: „Die Stimmung, die da herrscht, ist uns heuer schon allen abgegangen.“

Für seinen Vizebürgermeister Michael Litschauer gibt es indes auch heuer einen Fixpunkt: die Mette am Heiligen Abend. „Schade, dass heuer wegen der Beschränkungen weniger Gläubige mitfeiern werden können“, meint Litschauer.

Aber nicht nur deshalb wird die Mette heuer nicht so sein, wie man sie gewohnt ist, denn: „Bei uns ist es üblich, dass die Menschen nach der Mette bei einem Glühwein zusammenstehen. Das wird uns fehlen, das gehört zu Weihnachten einfach dazu“, sagt Litschauer. Auch, dass die Einstimmungs-Musik auf die Mette heuer vom Band kommt, trübe etwas die Stimmung.

Markus Holzweber , Kommandant der Feuerwehr Vitis, wird den Heiligen Abend mit seinen beiden Söhnen und seinem Bruder feiern und dabei auf Händeschütteln und Begrüßungsumarmungen verzichten. „Die Großeltern besuchen wir am 25. Dezember. Um möglichst niemanden zu gefährden, haben wir uns auf Covid-19 testen lassen – mit negativem Ergebnis – und haben vor, das in absehbarer Zeit zu wiederholen“, sagt Holzweber.