Etwas verspätet, aber doch: Die Weihnachtseinkaufszeit darf starten. Seit Montag dürfen die Geschäfte wieder aufsperren, ein enorm wichtiger Schritt für den Handel. Auf die stärkste Einkaufszeit des Jahres möchte keiner verzichten. Nachdem für mehrere Wochen alles zu war, wurde allerdings schon ein regelrechter Ansturm befürchtet. Die hohen Besucherzahlen seien aber trotz Hygienemaßnahmen gut zu bewältigen gewesen.

„Am Montag war wirklich ex trem viel los“, erzählt Gregor Hörmann vom Elektrofachhandel Expert Hörmann. „Man hat gemerkt, dass die Kunden schon auf die Wiedereröffnung gewartet haben.“ Dabei hätte der Sicherheitsabstand aber jederzeit eingehalten werden können.

„Die Kunden sind wirklich diszipliniert, was Masken und Abstand betrifft“, meint Hörmann. Am Dienstag wäre der Kundenstrom dann wieder leicht abgeflacht. Die Öffnung zu diesem Zeitpunkt war laut Hörmann enorm wichtig. „Wahrscheinlich wären sonst noch mehr Kunden zum Onlinehandel abgewandert.“ Gerade Unterhaltungselektronik und Kleingeräte wären von dieser Entwicklung betroffen. Größere Geräte seien allerdings immer das Steckenpferd des Fachhandels.

Auch den Modegeschäfts-Betreibern fällt mit der Öffnung ein Stein vom Herzen. „Endlich können wir für unsere Kunden wieder persönlich da sein“, schildert Ulrike Ramharter. Gerade die letzten Wochen vor Weihnachten wären für den Handel essenziell. Auch sie hätte ansonsten eine Abwanderung zum Onlinehandel befürchtet. Die Kundenfrequenz am Montag habe schon gepasst. Gedränge gab es am ersten Tag nach dem Lockdown keines. „Die Überfüllung ist in kleineren Geschäften sicher kein Problem“, meint Ramharter.

„Gott sei Dank kann es weitergehen“, sagt Angelina Nigischer vom gleichnamigen Raabser Papierfachgeschäft. „Ich nehme die strengen Maßnahmen gerne an. Die Entscheidung war für die Regierung sicher keine leichte.“ Die Öffnung sie für sie auch dringend notwendig. Schließlich gibt es nach dem Lockdown einen großen Berg an Waren, der verkauft werden muss.

„Ich muss meine ganzen Einkäufe bis Ende des Jahres bezahlen. Ich wüsste nicht, wie sich das sonst hätte ausgehen sollen“, schildert Nigischer. Der Montag wäre zufriedenstellend gewesen. Viele Kunden wären treu geblieben und hätten auf die Öffnung gewartet, anstatt einfach online zu bestellen.