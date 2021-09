Einer der ersten, die den Klimawandel spüren, sind Land- und Forstwirte: Die Bezirksbauernkammer verzeichnet „massive Veränderungen“, die seit ungefähr einem Jahrzehnt schleichend Einzug halten. Der Winter ist mild, die Vegetation sprießt früher, die Niederschläge verteilen sind anders im Jahresverlauf, die Trockenphasen sind länger und die Extremwetter-Ereignisse nehmen zu. Ein Angelpunkt ist der Niederschlag.

„Die Gesamtmenge ist leicht sinkend“, gibt Kammersekretär Herbert Gutkas einen Überblick „Wir bewegen uns zwischen 550 bis 750 Milliliter, die normalerweise ausreichen würden.“ Nur hält sich der Niederschlag im ersten Jahresquartal zurück (in dieser Zeit könnte der Boden viel aufnehmen) und kommt stattdessen „zu Ungunstzeiten“ (während der Getreide-Ernte) oder in großen Mengen, die der Boden nicht halten kann. Das hat die Landwirtschaft jetzt schon verändert.

Geben einen Überblick über die Klimaveränderungen in der Landwirtschaft: Herbert Gutkas, Nikolaus Noé-Nordberg und Josef Weichselbaum. Karin Widhalm

Die Bauern gehen dazu über, Winterkulturen anzubauen, „um die Winterniederschläge zu nutzen und das trockene Frühjahr besser überstehen zu können“, erklärt Gutkas. Sommerkulturen benötigen in ihrer Jugend viel Wasser. „Die Züchtung hat schon sehr früh begonnen, auf Sorten zu setzen, die resistenter sind“, ergänzt Kammerobmann Nikolaus Noé-Nordberg. Sie können effektiver mit Wasser umgehen. Allerdings dauert es durchschnittlich zehn Jahre, bis die neue Sorte „beim Landwirt am Acker landet“.

Außerdem habe sich in der wassersparenden Bodenbearbeitung viel getan: Der Pflug werde weniger oft eingesetzt, dafür setze man eher auf Mulch und Direktsaat, die eine seichte Bodenbearbeitung ermöglicht. „Wir arbeiten auch mit Pflanzen, die für uns arbeiten und den Boden auflockern“, erklärt Noé-Nordberg. Die Bauern achten darauf, dass nach der Getreideernte rasch begrünt wird.

Die neue Art der Bodenbearbeitung puffere Starkregen-Ereignisse besser ab: „Das Wasser rinnt nicht so schnell ab, weil der Boden großporiger ist und es besser speichern kann“, führt er aus. Das sei allerdings eine Herausforderung für die Landwirte, „hier Schritt zu halten“, denn dazu braucht’s Gerätschaften, „die sehr viel Geld kosten“.

Kulturen, die früher undenkbar waren

Und mittlerweile stehen im Bezirk Kulturen, die früher undenkbar waren: der wärmeliebende Mais etwa. Gepflanzt wird auch Zwiebel, Süßkartoffel, Knoblauch oder Sojabohne. „Es gibt fast nichts mehr, was bei uns nicht wächst und gerade Einzug hält“, erklärt Gutkas. „Heuer wurden erstmals Zuckerrüben angebaut.“

Die wohl sichtbarste Veränderung war im Fichtenwald: Der Borkenkäfer hatte bei „fünf sehr außergewöhnlich trockenen Jahren ab 2015“ leichtes Spiel, so Forstberater Josef Weichselbaum. Man setzt jetzt auf Laubwälder (wie Eiche) mit Nadelwald-Anteil. Die Standortanalyse ist wichtig: Bodentyp, Sonneneinstrahlung und Wasserverhältnisse sind entscheidend. „Das ist natürlich ein riesiger Beratungsaufwand, deshalb haben wir in der Abteilung das Personal aufgestockt“, berichtet Noé-Nordberg. Überstanden ist das noch nicht, obwohl 2021 ein „relativ feuchtes Jahr“ ist: Borkenkäfer-Befalle treten immer wieder im Bezirk auf. „Jeder Waldbesitzer muss dahinter sein, rausfahren und ständig kontrollieren. Das ist das Gebot der nächsten Jahrzehnte.“

Noé-Nordberg glaubt, dass eine Frage künftig wichtig sein wird: „Wie schaffen wir es, das Wasser in der Region zu halten?“, denkt er an Bewässerung oder Auffangbecken. Das Gesetz sei aber eine zu große Hürde: „Das ist ein langes Verfahren, wo viele Aspekte hineinlaufen, die es nicht unbedingt leicht machen.“

„Wir haben in Österreich einen hohen Standard, was Brachflächen betrifft, bei uns muss jeder Betrieb fünf Prozent seiner Ackerflächen für Biodiversitätsflächen freihalten, manche Betriebe machen freiwillig mehr. Dieser Green Deal will, dass alle Länder einen solchen Prozentsatz einführen“, führt Noé-Nordberg aus. „Aber man muss aufpassen, dass dieser Prozentsatz nicht zu hoch wird.“ Die Gefahr bestehe, dass für den Bauern „die Produktion immer unrentabler wird“. Er „muss davon leben können – und wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, das über Prämien oder Förderungen aufzufangen, dann müssen wir einen Schritt zurückgehen.“