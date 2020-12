Dass ein Ausfall der Straßenmeistereien im Falle einer Clusterbildung des Virus gerade jetzt nach dem ersten Schneefall katastrophal wäre, kann sich jeder Autofahrer nur zu gut vorstellen. Rund 736 Kilometer Straßen werden im Bezirk Waidhofen durch die Straßenmeistereien Waidhofen, Raabs und Dobersberg befahrbar gehalten. Doch keine Sorge - durch sorgfältige Planung und Maßnahmen zur Herstellung des höchstmöglichen Sicherheitsstandards ist auch für den Worst Case vorgesorgt.

Zwei getrennte Einsatzgruppen pro Meisterei

Damit Ansteckungen unter den Mitarbeitern vermieden werden können, die den notwendigen Winterdienst erbringen, sind heuer am ersten November besondere Regelungen bezüglich Dienstplanung und Mannschaftsplanung eingeführt worden. Die Winterdienstmannschaften der drei Meistereien sind in jeweils zwei Einsatzgruppen pro Meisterei geteilt. Diese kommen weder zeitlich noch räumlich zusammen.

Für die räumliche Trennung mussten einige logistische Überlegungen aufgestellt werden. Jetzt gibt es für die zwei Teams eigene Aufenthaltsräume, Spind räume und Sanitäranlagen, die alle mehrmals und verstärkt gereinigt werden. Die Kosten, die durch das Adaptieren der Räumlichkeiten entstanden sind, darunter beispielsweise für einen zweiten Kühlschrank und eine weitere Küchenausstattung, haben sich laut dem Leiter der Straßenmeisterei Dobersberg, Norbert Pölzl, in Grenzen gehalten und wurden vom eigenen Budget bezahlt.

Maskenpflicht im Betrieb und in den Einsatzfahrzeugen

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist seit März verpflichtend, sowohl im Betrieb als auch in den Einsatzfahrzeugen. Diese werden zusätzlich nicht komplett besetzt, um das Einhalten des nötigen Abstands sicherzustellen.

Dienstbeginn, Dienstschluss und Mittagspause zu getrennten Zeiten

Die zeitliche Trennung erfolgt dadurch, dass die Einsatzgruppen zu unterschiedlichen Zeiten Dienstbeginn, Dienstschluss und auch Mittagspause haben. Die Gruppen wechseln wöchentlich diesen Zeitplan. Die Umstellung sei laut Rainer Hubmayer, Leiter der Straßenmeisterei Raabs, recht reibungslos und mit viel Verständnis seitens der Mitarbeiter verlaufen, denn jedem Einzelnen sei die Wichtigkeit der Tätigkeit bewusst. Die wechselnden Arbeitszeiten seien für alle ohnehin leicht zu verschmerzen gewesen – so etwas wie Gleichmäßigkeit gäbe es jetzt zwar eher nicht, aber an das seien die Winterdienstmannschaften gewöhnt, denn sie müssen auch unter normalen Umständen immer abrufbar sein.

„Im Allgemeinen ist die Dienstplanung nun eine große Herausforderung“, sagt der Waidhofener Straßenmeister Martin Hiemetzberger. Dass die Einteilung durch die vielen Fahrzeuge, die zwei Mannschaften, die nicht gemischt werden dürfen, und die Einhaltung des Abstandes jetzt eine viel kompliziertere und aufwendigere Aufgabe sei, bestätigen auch Pölzl und Hubmayer.

Trotz Coronafällen Betrieb aufrechterhalten

Doch diese Aufwände erwiesen sich als wirkungsvoll. In allen Meistereien gab es seit März den ein oder anderen positiven Fall, vor allem gab es auch K1-Personen, die natürlich genauso freigestellt werden und die nächsten Tage in häuslicher Quarantäne verbringen mussten, um die Verbreitung des Virus vermeiden zu können. Im Dienstbetrieb kann das aber aufgrund der Regelungen immer unter Einhaltung der Gruppentrennung und der Regierungsvorschriften aufgefangen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine ganze Meisterei aufgrund einer Ansteckung ausfällt, ist deshalb sehr gering.

Was passiert, wenn ganze Meisterei ausfällt?

Womit müsste man als Straßenbenutzer rechnen, falls dieser allerschlimmste Fall nun doch eintreten würde? Auch für dieses Szenario ist vorgesorgt: Der Plan wäre dann, dass benachbarte Straßenmeistereien in der Zwischenzeit aushelfen würden. Dazu wurden schon Strecken- und Gruppenpläne ausgetauscht. Jedoch muss man in diesem Fall mit Verzögerungen und größeren Abständen zwischen den Räumfahrten rechnen, da – wenn es um Pünktlichkeit geht – vor allem die Gebietskenntnis der Fahrer eine große Rolle spielt, die auf fremden Straßen für die Fahrer verständlicherweise nicht gegeben ist. Verzögerungen passieren beim Winterdienst jedoch auch in weniger kritischen Zeiten, beispielsweise bei technischen Schwierigkeiten. Als Schlüsselpersonal können außerdem jene Mitarbeiter eingesetzt werden, die zwar mit dem Virus infiziert sind, aber wenig bis gar keine Symptome zeigen und fit genug sind, alleine den Winterdienst zu bestreiten. Diese allerletzte Möglichkeit müsste jedoch von der BH genehmigt werden.