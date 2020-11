Mit dem erneuten Lockdown kommt abermals eine gewaltige Herausforderung auf alle Österreicher zu. Manche treffen die Maßnahmen härter, manche weniger. Auch für die Bürgermeister gibt es viel zu bedenken. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Gemeindechefs mit dem zweiten Lockdown umgehen werden.

Eine Wiederholung der Ereignisse?

Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Wiederholung des Szenarios im März. Doch genauso, wie beim letzten Mal wird, Lockdown#2 dann doch nicht ablaufen. Laut dem Waidhofner Vizebürgermeister Martin Litschauer gibt es einige neue Herausforderungen und viele neue Fragen der Bürger. „Es ist kein Vergleich zum letzten Mal. Die Einschränkungen in den verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Gastronomie, sind sehr unterschiedlich.“

Auch die Frage zur Kinderbetreuung würde öfter fallen, da beim letzten Lockdown wesentlich mehr Menschen von zu Hause aus gearbeitet hatten. „Wir versuchen bei der Beantwortung der Fragen, so verschieden sie auch sein mögen, unser Bestes “, sagt Litschauer. Der Vizebürgermeister verweist allerdings auch auf andere Institutionen, wie Wirtschafts- und Arbeiterkammer, sowie die Bezirkshauptmannschaft, die laut ihm gerade wertvolle Arbeit leisten.

Oft geht es auch über das Telefon

Die Gemeindegeschäfte werden sich jetzt wieder vermehrt in den digitalen Bereich verlagern. Das Rathaus wird trotz der Maßnahmen nicht zusperren. Auch Sprechstunden sollen weiterhin möglich sein. Jedoch muss im Voraus ein Termin vereinbart werden. „Wir werden telefonisch die Dringlichkeit der Anliegen abklären, auch um zu schauen, ob der persönliche Kontakt wirklich notwendig ist. Nicht jede Besprechung muss physisch stattfinden, manchmal reicht es auch über das Telefon“, meint Litschauer.

Schwieriger würden dagegen die Besprechungen mit größeren Gruppen werden. „In dieser Hinsicht müssen wir noch genau überlegen, ob so etwas wirklich zielführend ist, oder nicht auch verschoben werden kann“, betont der Vizebürgermeister. Um auch ohne persönlichen Kontakt am Ball zu bleiben, ist Litschauer vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Insta-gram anzutreffen.

Die ungezwungene Atmosphäre fehlt

Für die Veranstaltungen sieht es in nächster Zeit wieder sehr düster aus. Auch für die Bürgermeister ein gewisser Einschnitt, da diese doch normalerweise viel unterwegs sind, um den Kontakt zu den Bürgern zu wahren und von Problemen zu erfahren. „Ich merke schon, dass mir ohne Veranstaltungen etwas fehlt“, berichtet der Dietmannser Bürgermeister Harald Hofbauer. „Es sind meist die Kleinigkeiten und Anregungen, die man sonst nirgends erfährt. Bei einem Glaserl Wein redet es sich halt leichter als im Gemeindeamt.“

Infektionszahlen niedrig: So soll es auch bleiben

Einer der größten Punkte, den der erneute Lockdown mit sich bringt, wird die Ausgangsbeschränkung am Abend sein. „Wir werden natürlich wachsam bei der Einhaltung bleiben, auch wenn wir bisher kaum vom Virus getroffen wurden. So soll es auch bleiben“, meint Hofbauer. Informationsbedarf gab es laut ihm bisher wenig bei den Bürgern. „Das wurde bereits alles sehr ausführlich in den Medien durchgekaut“, meint der Dietmannser Ortschef.

Alles abgesagt bis nächstes Jahr

In der Nachbargemeinde Groß Siegharts lässt man sich auf keine halben Sachen ein. Alle Veranstaltungen bis in den Dezember wurden abgesagt. „Es bringt alles nix. Selbst wenn der Lockdown wie angekündigt im Dezember vorbei sein sollte, müssen wir danach trotzdem in Zurückhaltung weiterleben“, meint Bürgermeister Ulrich Achleitner. Laut ihm wäre der „Hausarrest“ auch nicht ganz so schlimm wie immer getan werde. „Es hieß immer, einen zweiten Lockdown würden wir nicht verkraften. Jetzt ist es soweit und ein dritter wäre gar nicht unrealistisch“, betont Achleitner.

Die Anrufe häufen sich

Der Bürgermeister von Ludweis-Aigen, Hermann Wistrcil, glaubt, dass es auch dieses Mal keine Probleme geben wird: „Es hat schon beim letzten Lockdown gut funktioniert.“ Gerade jetzt ist es für ihn umso wichtiger, ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme seiner Bürger zu haben. Schon letztes Mal habe er wöchentlich Anrufe von verzweifelten Bürgern bekommen. „Erst kürzlich bekam ich einen Anruf von jemandem, dessen Lebensgefährtin in Wien hauptgemeldet ist und die jetzt anscheinend nicht mehr im gleichen Haushalt leben dürfen“, berichtet Wistrcil. Dieser Fall sei nur ein Beispiel für die der Bürgermeister gemeinsam mit den Betroffenen eine Lösung finden will.