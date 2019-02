Das Radfahren boomt im Bezirk Waidhofen – wie berichtet, stieg nicht nur die Zahl der gezählten Radfahrer auf der Thayarunde, sondern der Radweg trug auch zu einem deutlichen Zuwachs der Nächtigungszahlen bei.

Um den Radgästen das Auffinden von Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten zu erleichtern, geht nun eine eigene Thayarunden-App an den Start. Verfügbar ist sie für die beiden populären Smartphone-Betriebssysteme Android und Apple iOS. „In der ersten Ausbaustufe zeigt die App alle Sehenswürdigkeiten und Gastronomiebetriebe in der Umgebung an, bei den 44 zertifizierten Betrieben werden auch die Öffnungszeiten angezeigt“, erklärt Radwegmanager Willi Erasmus. In einem weiteren Schritt sollen auch die Öffnungszeiten der übrigen Betriebe ins System eingepflegt werden.

Programmiert wurde die App von der Vitiser Firma „fab4minds“. „Uns war es wichtig, einen regionalen Partner zu haben, denn wir haben mit der App noch einiges vor“, betont Ersasmus. Eine geplante Erweiterung ist etwa ein Bonuspunktesystem für die gefahrenen Kilometer, die der Nutzer später einlösen kann, beispielsweise für das Ausleihen eines E-Bikes oder auch in den Gastronomiebetrieben. „Wir können dann auch den fleißigsten Radfahrer prämieren“, kündigt Erasmus an.

Das Radgeschäft boomt bei Intersport Ruby: Christian Boden, Niklas Hödl und Robert Schmid. | Michael Schwab

Die App befindet sich derzeit im Probebetrieb, in den kommenden zwei Monaten soll sie rechtzeitig zum Saisonstart fertig ausgebaut sein.

„Die Thayarunde ist damit ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung“, freut sich Eduard Köck, Obmann der Kleinregion Zukunftsraum Thayaland. Eine Vorreiterrolle nimmt der Radweg auch bei der Zählung der Benutzer ein. Auf verschiedenen Etappen sind insgesamt drei Zählstellen sowie eine weitere in Slavonice angebracht, die seit Juli des Vorjahres die Zahl der vorbeifahrenden Radfahrer erfassen. Dadurch können einzelne Etappen ausgewertet werden. Erasmus ist davon überzeugt, dass man nur durch ständige Weiterentwicklung und Professionalisierung das Potenzial der Thayarunde ausschöpfen kann. Als Beispiel nennt er den Thayaland-Radtramper, eine Buslinie, welche freitags, samstags und sonntags die Radfahrer von Drosendorf über Raabs, Karlstein, Slavonice, Dobersberg, Thaya und Waidhofen nach Göpfritz bringt.

Ein zunehmend wichtiges Thema wird auch der Verleih von E-Bikes. Intersport Ruby in Waidhofen ist hier der führende Anbieter im Bezirk. „Im Verleih werden zu 90 Prozent E-Bikes gewählt. Die Leute wollen die Räder testen, es kommt aber auch vor, dass manche Gäste die eigenen Räder nicht mitnehmen wollen oder können“, berichtet Geschäftsführerin Hildegard Ruby. Gruppen und Firmen, die Ausflüge machen, sind die Hauptkunden im Verleih. Im Sinne eines bestmöglichen Services ist die Rückgabe nach Vereinbarung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Auch der Radverkauf boomt: „2018 war unser bisher bestes Jahr, das Fahrrad ist mittlerweile fast zum Ganzjahresartikel geworden.“ Rund 60 Prozent der verkauften Räder seien mittlerweile E-Bikes, sagt Ruby.

Auch die Beherbergungsbetriebe setzen zunehmend auf den Radverleih. So verfügt das JUFA-Hotel in Raabs über 20 normale Leihräder und zehn E-Bikes. Geschäftsführer Johann Mayer plant eine Aufstockung: „Wir haben relativ viele tschechische Gäste und die sind ein sehr radaffines Volk“, erklärt der Jufa-Leiter.

Das Haus ist als Bett-&-Bike-Betrieb zertifiziert und nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Denn: „Einen Radstall zu führen ist auch eine Aufgabe.“ Gerade im Sommer müsse eine Person fast ständig die Räder betreuen. „Es ist pausenlos etwas“, schildert Mayer. Man hilft dem Gast auch, wenn eine Panne während der Tour eintritt. Wichtig sei auch die Kooperation mit dem Hotel Thaya: Sie helfen sich gegenseitig aus, wenn Not am Rad ist. „So soll es auch sein“, ist Mayer froh, diesen Partner zu haben.