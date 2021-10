Steht ein Wertungsspiel bevor, intensivieren sich die Proben für Musikanten. Neun Kapellen aus der BAG Horn-Waidhofen stellten sich am Samstag (9. Oktober) nach langer coronabedingter Pause wieder einer Wertung. Polka, Walzer und Marsch waren zu hören: ein ganz neuer Schwerpunkt auf einem solchen Wettbewerb.

Das Polka-Walzer-Marsch-Wertungsspiel ist im Burgenland nicht mehr wegzudenken, in Niederösterreich aber sind eher Konzert- und die Marschmusikwertungen geläufig. „Wir sind die erste BAG, die das in Niederösterreich durchführt“, erzählt BAG-Obfrau Melanie Tiller, die selbst als Musikantin bei der Stadtkapelle Raabs die Klarinette spielte.

Der 1929 gegründete Klangkörper war übrigens der einzige, der in der Leistungsstufe D (der höchsten) antrat. Roland Haas führte die 50 Musikanten durch die drei Stücke. 21,5 Jahre ist das Durchschnittsalter der Jugendkapelle Raabs: Sie erhielt mit Leiter Reinhard Koll die höchste Punktzahl in der Stufe C.

Jüngster Musikant ist elf Jahre

Der jüngste Musikant unter ihnen ist erst elf Jahre jung: Sebastian Kranzl musiziert am Saxofon. Das Bürgerkorps Eggenburg spielte sich mit Kapellmeister Stefan Pfaunz mit „Pimp your Blasorchester“ ein, bevor sie die dreiköpfige Jury in der Leistungsstufe B am meisten überzeugten.

Tiller ist übrigens zufrieden mit der Zahl der angetretenen Kapellen angesichts der Corona-Situation. „Man muss bedenken, ist jemand – zum Beispiel ein Schüler – in der Kapelle gerade K1 (Anm.: Corona-Kontaktperson) oder K2, fallen die Probenarbeiten weg.“

Die Jugendkapelle Raabs trat beim Wertungsspiel zuletzt auf – und ließ zum Abschied eine Zugabe hören: den Marsch „Auf zum Gipfelkreuz“.

Punkte-Zahl: Stufe B

Blasmusik Windigsteig: 88,67

Stadtkapelle Groß Siegharts: 89,44

Blasorchester Waidhofen: 90,17

Musikkapelle Langau: 90,28

Bürgerkorps Eggenburg: 90,94

Stufe C

Jugendmusikkapelle Pernegg: 88

Musikverein Vitis: 90,17

Jugendkapelle Raabs: 91,78

Stufe D