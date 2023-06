Waidhofner Gymnasium ist Bezirkssieger bei Waldjugendspielen

Bei sehr frischen Frühlingstemperaturen wurden im Bereich des Nebelsteins Klassen aus den Neuen Mittelschulen Kautzen, Dobersberg, Groß-Siegharts und Waidhofen an der Thaya sowie aus dem BG und BRG Waidhofen an der Thaya begrüßt. Entlang des ca. 4,6 km langen Wertungsparcours hinauf zum Nebelstein waren sechs von Forstleuten betreute Stationen eingerichtet, an denen die Schüler verschiedene Aufgaben zum Themenkreis Wald, Natur und Wild zu lösen hatten. Auch Bezirkshauptfrau Manuela Herzog und Schulqualitätsmanagerin Birgit Dosso ließen es sich nicht nehmen, die Schüler entlang des Wertungsparcours stimmkräftig anzufeuern.

Platz 2 für die 2b des Waidhofner Gymnasiums. Foto: privat

Bezirkssieger wurde die 2c des BG und BRG Waidhofen an der Thaya. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten die 2b des BG und BRG Waidhofen an der Thaya sowie die 2. Klasse der NMS Dobersberg.

Platz drei ging an die NMS Dobersberg. Foto: privat

Die Bezirkssiegerklasse wird auch am Landesfinale teilnehmen, das am 15. Juni in Gföhl auf dem Gelände der Freilichtbühne Gföhlerwald stattfinden wird. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Landessieger der diesjährigen Waldjugendspiele ermittelt werden.