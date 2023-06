Dreifachsieg für die Feuerwehr Matzles

Insgesamt 93 Bewerbsgruppen aus 54 Feuerwehren mit 656 Teilnehmern traten am 17. Juni beim 52. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb des Bezirksfeuerwehrkommandos Waidhofen/Thaya an. Der Bewerb wurde am Gelände der NÖ Saatbaugenossenschaft in Meires abgehalten.

Die Feuerwehr Matzles war bereits bei den vorhergehenden Bewerben dieser Saison stark in Erscheinung getreten, und hatte sowohl den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnitts Waidhofen als auch das Saugerkuppeln in Großgerharts gewonnen. Diesen starken Lauf setzten die Matzleser in Meires konsequent fort, und setzten sich in den Wertungen Bronze ohne Alterspunkte und Silber ohne Alterspunkte klar an die Spitze. Auch im Parallelbewerb ging der Sieg in der Wertung Bronze ohne Alterspunkte an die Matzleser Wehr.

In den Wertungen mit Alterspunkten trat die Bewerbsgruppe Riegers 1 stark auf: Sieg in Bronze mit Alterspunkten, Platz zwei in Silber mit Alterspunkten, und Sieg in Bronze mit Alterspunkten beim Parallelbewerb. Der Sieg in Silber mit Alterspunkten ging an Rabesreith.

„Ihr habt heute gezeigt, was ihr draufhabt“, hob die Windigsteiger Vizebürgermeisterin Maria Knoll hervor. Bundesrätin Viktoria Hutter ging bei der Siegerverkündung auf die wechselhaften Wetterbedingungen während des Bewerbs ein: „Als Teilnehmer fragt man sich - wird das Wetter halten? Werde ich meine Leistungen abrufen können? Einige hat der Regen erwischt, aber das Wesentliche ist, dass ihr heute für den Ernstfall trainiert habt“, sagte Hutter zu den versammelten Bewerbsgruppen.

„Wir sind seitens des Landes NÖ stolz auf euch. Ihr rückt aus, ohne zu fragen, ihr seid für mich Heimat, Tradition und Sicherheit. Wenn ich das Wesen der Feuerwehr zusammenfasse, dann ist das für mich freiwillige, ehrenamtliche und zugleich professionelle Hilfe“, schloss sich der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl an.

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger nutzte die Gelegenheit, um einige Ehrungen vorzunehmen: Der Geschäftsführer der NÖ Saatbaugenossenschaft Michael Buxbaum erhielt die Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, die höchste Auszeichnung, die ein Zivilist von der Feuerwehr erhalten kann. Günther Bauer (FF Meires-Kottschallings) erhielt das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Silber, Ernst Schleritzko (FF Meires-Kottschallings) das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Bronze und Karl Nigischer (FF Meires-Kottschallings) ebenfalls das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Bronze.