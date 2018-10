Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Oswald Sprinzl präsentierte zur Eröffnung des Bezirksfeuerwehrtages im Stadtsaal Groß Siegharts am 12. Oktober die Einsatzstatistik seit dem letzten Bezirksfeuerwehrtag.

Es gab 124 Brandeinsätze und 847 technische Einsätze, wobei Wasserversorgungen wegen Trockenheit mit 162 Einsätzen die knappe Mehrheit davon ausmachten. Gleich danach folgen Verkehrsunfälle mit 161 Einsätzen und 153 Unwettereinsätze. Weiters gab es noch 127 Brandsicherheitswachen und 18 Fehl ausrückungen. Insgesamt leisteten die 118 Feuerwehren des Bezirks mit 4.755 Mitgliedern 10.991 Einsatzstunden und eine Vielzahl von nicht dokumentierten Übungsstunden.

Keine Diskussionen über die Leistungen

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger meinte in seiner Ansprache, dass wir heute über Vieles diskutieren könnten, aber das Wesentlichste sei, wie die Feuerwehren im Ernstfall in den Einsatz gehen und ihre Leistungen erbringen. Die Feuerwehren werden an der Qualität ihrer Einsatzleistungen gemessen. Im abgelaufenen Jahr gab es keinen Einsatz, bei dem es danach zu Diskussionen über die erbrachte Leistung gekommen sei. Das sei für ihn das Einzige, das für ihn als Bezirksfeuerwehrkommandant wichtig sei. Für diese Einsatzqualität bedankte er sich herzlich bei allen anwesenden Feuerwehren. Verärgert und enttäuscht zeigte er sich über die Feuerwehren, die nicht zum Bezirksfeuerwehrtag erschienen sind. Hier will er noch die Gründe für das Nicht-Erscheinen eruieren.

Die hohe Qualität ist nach Meinung Dambergers auch den Alarmplänen geschuldet, die keine Gemeinde-, Abschnitts- oder Bezirksgrenzen kennen. Es wird nach dem Zirkelprinzip gearbeitet. Die Feuerwehren, die dem Einsatzort am nächsten sind, werden alarmiert.

Auch Politik und Verwaltung war am Bezirksfeuerwehrtag stark vertreten. Im Bild Nationalratsabgeordneter Maurice Androsch, Landesrat Gottfried Waldhäusl, Bundesratsabgeordneter Eduard Köck und Bezirkshauptmann Günter Stöger mit Oswald Sprinzl, Manfred Damberger und Dietmar Fahrafellner. | Gerald Muthsam

Um diese Qualität auch halten zu können, bedürfe es nicht nur der entsprechenden Gerätschaft, sondern auch der notwendigen Ausbildung. Darum bedankte sich Oswald Sprinzl bei all jenen, die sich der Ausbildung widmen. Die Basisausbildung wurde in letzter Zeit auch vereinfacht, um die nötige Zahl an Freiwilligen zu erhalten.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner berichtete über die Situationen in anderen Ländern. So kommen in Schwenden statistisch auf einen Feuerwehrmann 590 Einwohner und in Griechenland sogar 1400 Einwohner auf einen Feuerwehrmann. In Österreich sind es nur 25 Einwohner, die auf einen Feuerwehrmann kommen, im Bezirk Waidhofen nur 5,6 Einwohner pro Feuerwehrmitglied. Der Landesfeuerwehrkommandant bedankte sich für die erbrachten Einsatzleistungen, besonders gratulierte er für die reibungslose Abwicklung der Landesfeuerwehrbewerbe in diesem Jahr in Gas tern .