Raabs erhält Landes-Wasserdienstleistungs-Bewerbe 2024

Das Ausbilderverzienstzeichen (AVZ) in Bronze erhielten Bernhard Bauer, Christian Reegen und Wolfgang Römer; in Silber: Thomas Arthaber und Daniel Gruber. Das AVZ in Gold erhielten Kurt Goldnagl, Jasmin Dangl, Johannes Löffler, Bernd Wesely und Franz Tesnohlidek. Es gratulierten Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger, 2. Präsident des NÖ Landtages Gottfried Waldhäusl, Landesrat Ludwig Schleritzko, Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Johannes Tüchler, Feuerwehrviertelskommandant Erich Dangl und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball.

Foto: BFK WT / Stefan Mayer