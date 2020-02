Ein 58-jähriger Landwirt steigt im Sommer 2018 in einer Mühle auf die Deichsel des Anhängers eines 51-Jährigen und verletzt sich am Bein: Das Bezirksgericht in Waidhofen geht der Frage nach, ob alles ordnungsgemäß gesichert war. Die Einvernahme der zwei Männer und eines Polizisten erfolgte – wie berichtet – bereits, weitere Zeugen waren in der Vorwoche geladen.

Eine 44-jährige Frau nahm auf dem Anhänger gerade eine Getreideprobe ab, als kurz darauf der Unfall geschah. Sie habe „ganz sicher“ gerufen „Helfen’S mir bitte“ und Sichtkontakt zu dem 51-jährigen Anhänger-Besitzer gehabt. Er habe aber kein Interesse gehabt, der (daraufhin verletzte) 58-Jährige sei ihr zu Hilfe gekommen.

Der Verteidiger des 51-Jährigen hakt nach, ob sein Mandant nicht erst aus einem Aufenthaltsraum herausgekommen ist, als der 58-Jährige gerade auf den Anhänger stieg. Die 44-Jährige verneint, er sei schon draußen gewesen. Ob er telefoniert habe, wisse sie nicht mehr. „Auch wenn man zehn Anrufe bekommt, kann man einen Kübel nehmen.“

Sie schildert die Sekunden, in denen sich der Mann verletzt hat. „Ich beuge mich vor und in dem Moment war’s ein Kracher und diese Stütze ist runter.“ Dass die Vorrichtung „runtersaust“, dürfe nicht passieren, das wisse sie. Gefragt wird nach dem Zustand des Gefährts. „Der Anhänger hatte auf alle Fälle erhöhte Bordwände“. Das sei aber nichts Seltenes. „Er war gebraucht und in keinem super Zustand, schlechter als der Durchschnitt.“ Die zweite Zeugin hat den Unfall nicht gesehen, ist sich aber sicher, dass der Beschuldigte die Probeabnahme am Anhänger gesehen habe. Sie habe sich noch gedacht, dass das nicht die Aufgabe des 58-Jährigen sonders des Besitzers sei, der Frau am Anhänger zu helfen. Das Bezirksgericht Waidhofen holt noch ein Gutachten über den (damaligen) Zustand des Anhängers ein, bevor das Urteil dann gefällt wird.