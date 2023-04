Motto „Helfende Hände“: Schülerchöre begeisterten im Stadtsaal

Organisiert werde die Veranstaltung bereits zum fünften Mal von Gertrude Jäger, wobei es auch ihr letztes Bezirksjugendsingen war, da sie mit Ende des Schuljahres ihren Ruhestand antritt. Üblicherweise findet das Singen alle drei Jahre statt, aufgrund der Pandemie waren jetzt sechs Jahre Abstand.

Der Kinderchor der Volksschule Vitis unter der Leitung von Birgit Kreuzhuber und Christina Wurz. Foto: Gerald Muthsam

Eröffnet wurde der Abend vom Kinderchor der Volksschule Vitis. Die Kinder können ab der ersten Klasse beim Chor teilnehmen, einmal in der Woche wird geprobt, wobei die Freude am Singen im Mittelpunkt steht. Mit dem Lied „Funga Alafia“ aus Westafrika, dass übersetzt heißt „Lass Frieden unter den Menschen sein“ wurden die Besucher herzlichst begrüßt. Mit dem „Frühlingslied“ wurde die Sehnsucht nach dem Frühling, der derzeit etwas auf sich warten lässt, verstärkt.

Der Volksschulchor aus Raabs unter der Leitung von Birgit Prkna. Foto: Gerald Muthsam

Der bunt gemischt Volksschulchor aus Raabs lebt sich beim gemeinsamen Singen musikalisch aus und hat großen Spaß dabei. Heuer sind besonders viele Kinder aus der ersten Klasse dabei. Gesungen wurde im ersten Lied über die große weite Welt, deren Schönheit oft nicht ausreichend wahrgenommen und geschätzt wird. Danach wurde in den Partymodus geschaltet, und die jungen Sänger begaben sich mit viel Körpereinsatz in die coole Bongo-Disco in der Coco-Bar.

Michaela Haidl leitet den Kinderchor der Volkschule Karlstein. Foto: Gerald Muthsam

Der Kinderchor der Volksschule Karlstein besteht seit einigen Jahren durch eine Kooperation mit dem Musikschulverband Thayaland. Einmal pro Woche kommt Musikschullehrerin Michael Haidl und gestaltet eine Musikstunde. Beim Lied „Die Koch-Wasch-Bügel-Spülmaschine“ erfuhr man mehr über die zunehmende Technisierung im Haushalt und die damit verbundene Tücken und Gefahren. Das Musikstück „Earth“ widmete sich aktuellen Themen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Krieg.

Nach zwei Jahren Pause darf der Chor der Volksschule Waidhofen wieder fröhlich singen. Die Chorleiterin Martina Führer engagiert sich seit 2008 intensiv in der Schule. Das erste Stück „Sing mit uns, sing ein Lied“ war ein fröhliches Lied, bei dem zum Singen bis die Stimmbänder glühen, eingeladen wurde. Schön war es die Freude der Kinder zu sehen, als das Publikum wirklich mitklatschte, nachdem es im Liedtext dazu aufgefordert wurde.

Die Sänger der Mittelschule Raabs wurden von Elisabeth Göttinger und Willi Prinz begleitet. Foto: Gerald Muthsam

Die Mittelschule Raabs nahm mit den Klassenchören der zweiten und dritten Klasse teil. Instrumentalisten aus der ersten und vierten Klasse verstärkten den Chor. Beim ersten Stück „The Lion Sleeps Tonight“, mit viel Rhythmus und Saxophonsolo, versuchte der Chor den schlafenden Löwen im Dschungel nicht zu wecken. Mit „Music in the air“ gaben die Sänger ein klassisches Chorstück zum Besten.

Der Schülerchor „gymdirwas!“ steht unter der Leitung von Bettina Ledwinka. Foto: Gerald Muthsam

Beim Schülerchor „gymdirwas!“ singen die Schüler der ersten bis sechsten Klasse des Gymnasiums Waidhofen. Die Sänger haben sich vor drei Jahren für ihren ersten großen Auftritt mit der Bigband der Schule bei der 150-Jahr-Feier der Schule zusammengefunden. Es wurden schon mehrere Musikvideos produziert. Der Chor sang den afrikanischen Zulu Song „Akekho ofana no Jesu“ und „Unter de Kastanienbam“, von dem Waidhofner Musiker Florian Kargl, der das Lied dem Waidhofner Stadtpark widmete.

Die Steeldrumband der Mittelschule Waidhofen von Ewald Gaulhofer gegründet. Foto: Gerald Muthsam

Die Steeldrumband der Mittelschule Waidhofen wurde 2019 von Ewald Gaulhofer gegründet. Die Waidhofner Mittelschule ist die einzige Mittelschule in Österreich, mit einer derartigen Band. Gespielt wurde das Lied „Rivers of Babylon“.

Der Chor der Mittelschule Waidhofen wird von Gertrude Jäger und Michaela Hummel geführt. Foto: Gerald Muthsam

Der Chor der Mittelschule Waidhofen setzt sich aus allen vier Schulstufen zusammen, wird von Gertrude Jäger geleitet und gestaltet Schulmessen und Feiern. Gemeinsam mit der Steeldrumband führten sie „Jamaica Farewell“ auf.

Ilse Bernhard übernahm die Leitung des Bezirkslehrerchors. Foto: Gerald Muthsam

Der Bezirkslehrerchor wurde mangels männlicher Sänger von Männern des Gesangs- und Musikvereins Waidhofen unterstützt. Mit dem Lied „Baraba Ba“ wollten die Lehrer beweisen, das musizieren ein Jungbrunnen ist. Das zweite Lied „Over My Head“ vermittelte Lebensfreude und Zuversicht.

Als fulminanten Abschluss sangen alle Teilnehmer zusammen das Lied „Freude schöner Götterfunken“. Die Chöre erhielten als Andenken einen Holzpokal und jedes Kind bekam einen musikalischen Bleistift.

