Bezirk Waidhofen: ÖVP-Kandidaten für Landtagswahl präsentiert

„Nach der Nominierung der 15 Kandidaten vor dem Sommer konnte mit dem Beschluss im Bezirkswahlkonvent ein weiterer wichtiger Schritt am Weg in Richtung Landtagswahl im Jahr 2023 getan werden", erklärte die ÖVP in einer Aussendung am Donnerstagabend. Als Ehrengast habe man Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßen können.

Die Liste der Volkspartei im Bezirk Waidhofen wird von Michael Litschauer, Viktoria Hutter und Josef Ramharter angeführt. Bezirksparteiobmann Eduard Köck betonte in der Aussendung: „Alle 15 Kandidaten haben jedoch die gleichen Chancen, egal auf welchen Platz sie gereiht wurden – denn das Vorzugsstimmensystem der Volkspartei bedeutet 1 Stimme = 1 Punkt.“

Köck führte aus: „Der Bezirkswahlkonvent setzt sich aus den Spitzenfunktionären im Bezirk zusammen. Final beschlossen wird die Reihung in den Bezirken formal noch durch den Landesparteivorstand. Fest steht aber schon jetzt, dass wir Persönlichkeiten finden konnten, die fest verwurzelt mit ihrer Heimat sind und dafür brennen, alles für den Bezirk zu geben“,

Er unterstrich: „Für uns startet der Wahlkampf aber erst nächstes Jahr. 2022 bleibt ein Arbeitsjahr, für den Wahlkampf ist 2023 noch Zeit genug. Heuer wird es noch darum gehen, die Kandidaten den Landsleuten im Bezirk Waidhofen vorzustellen und weiter bekannt zu machen.“

Die Reihung der Kandidaten:

1. Michael Litschauer, Gr. Siegharts

2. Viktoria Hutter, Gastern

3. Josef Ramharter, Waidhofen

4. Astrid Lenz, Waidhofen

5. Diether Schiefer, Waidhofen

6. Marlene Böhm-Lauter, Waidhofen

7. Susanne Österreicher, Vitis

8. Martin Kößner, Dobersberg

9. Romana Androsch, Gr. Siegharts

10. Dietmar Datler, Waidhofen-Land (Vestenpoppen)

11. Maria Premm, Karlstein

12. Sebastian Gerstorfer, Raabs

13. Katharina Bartl, Windigsteig

14. Martha Silberbauer, Raabs

15. Mirjam Walch, Karlstein

