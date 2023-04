Für mehr Schmetterlinge in Waidhofen

Im Zuge der „Natur im Garten“-Aktion Schmetterlingssonntag übergab Bürgermeister Josef Ramharter mit Vertretern des Stadtrates 500 Blumensamensäckchen an die Leiterinnen der Kindergärten sowie der Volks- und der Sonderschule. In den jeweiligen Bildungseinrichtungen erfolgt nun die Weiterverteilung an die Kinder. Sie können dann, gemeinsam mit den Erwachsenen, die Blumensamen anbauen und so einen Beitrag zum Schmetterlingsparadies leisten.

„Schmetterlinge und Falter sind mit ihrer Farbenpracht und Zartheit wunderschöne Geschöpfe und wichtige Pflanzenbestäuber, die es zu schützen gilt. Blühwiesen stellen wichtige Futterstellen für die Insekten dar und sind für den Artenschutz von wesentlicher Bedeutung. Die Kinder sollen, gemeinsam mit den Erwachsenen, angeregt werden, im eigenen Garten, am Balkon oder auf der Terrasse eine bunte Nahrungsquelle für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten auszusäen“, so Bürgermeister Ramharter.

Die Stadtgemeinde geht dabei mit gutem Beispiel voran und lässt an unterschiedlichen Verkehrsinseln im Stadtgebiet Bienenweiden entstehen. Vizebürgermeister Martin Litschauer lädt die Bürger herzlich ein, bei der Aktion mitzumachen. „Gratis Blumensamensäckchen von ‚Natur im Garten‘ sind – solange der Vorrat reicht – im Bürgerservice im Waidhofner Rathaus erhältlich.“

