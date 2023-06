Rund und eckig - Günther Prokop im Kulturkeller Dobersberg

Günther Prokop hat sich das Bildhauern selbst beigebracht. Durch diesen autodidaktischen Weg ist er von keinem „Meister“ geprägt und darum sehr vielfältig in seinen Arbeiten. Von formal bis abstrakt, von rund bis eckig ist alles vertreten. Einen Querschnitt seiner vielfältigen Arbeiten zeigt er derzeit in einer Ausstellung im Kulturkeller Dobersberg. Am Freitag fand die feierliche Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen und interessierten Besuchern statt.

Außergewöhnlich stellt sich schon der berufliche Werdegang des Künstlers aus Puch bei Waidhofen dar. Günther Prokop absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser. Im zweiten Bildungsweg holte er in der Abendschule am Technologischen Gewerbemuseum Wien die Matura nach. Laut seinen Angaben führte in eine Berufung an die Religionspädagogische Akademie in Wien. Seit 1996 unterrichtet er als Religionslehrer an Haupt- bzw. Mittelschulen und der Polytechnischen Schule. Zurück in der Waldviertler Heimat entdeckte er damals die Liebe zum Stein. Sehr leidenschaftlich suchte er nach Spuren menschlicher Bearbeitung an den Steinen in seiner Umgebung. Fasziniert von diesen dauerhaften Veränderungen begann er dann selbst seine Spuren zu hinterlassen. Später öffnete er sich dem Bronzeguss. Seine technische Ausbildung half ihm, selbst Brenn- und Schmelzöfen zu bauen, um wiederum autark kleine Bronzeplastiken im Wachsausschmelzverfahren herzustellen. Prokops wohl bekannteste Skulptur ist der große verzinkte Waldrapp im Kreisverkehr vor Waidhofen.

Bürgermeister Martin Kößner erörterte in seiner Ansprache, das Kunst sich von Können ableite, wobei auch vom Betrachter ein Können verlangt werde. Dieser müsse genau hinsehen können, um sich an der Kunst zu erfreuen.

Bezirkshauptfrau Daniela Herzog gratulierte zur langjährigen Erfolgsgeschichte des Kulturvereins, der das kulturelle Leben in der Gemeinde und darüber hinaus gestaltet. Bundesrätin Viktoria Hutter betonte, dass es dem Land NÖ wichtig sei, Kunst und Kultur in die Regionen zu bringen. Eine besondere Freude bereite ihr, dass sie den Künstler seit ihrer Kindheit kenne und nun auch seine Werke genauer kennenlernen könne.

Die Ausstellung ist noch bis 3. August zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 18 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung unter 0664/5110840.