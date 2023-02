Bezirk Waidhofen/Thaya: Blaues Auge für die Volkspartei

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Mit einem „blauen Auge“ ist die ÖVP im Bezirk bei der Landtagswahl davongekommen. Mit 46,5 Prozent liegt die Volkspartei deutlich über dem vorläufigen NÖ-Ergebnis von 39,9 Prozent. Auch der Verlust an Stimmen lag mit -8,6 Prozent etwas niedriger als im Landesdurchschnitt (-9,7 %).

Was deutlich auffällt ist, dass in jenen Regionen bzw. Gemeinden, wo die ÖVP Spitzenkandidaten am Start hatte, die Verluste geringer ausfielen. So stechen Waldkirchen, Karlstein, Kautzen, Gastern Groß-Siegharts, Dietmanns, Raabs, Ludweis-Aigen und Waidhofen als Gemeinden mit unterdurchschnittlich geringen Verlusten hervor.

Die Gemeinden, in denen die ÖVP eine absolute Mehrheit behalten konnte, liegen allesamt im Raum Raabs und Dobersberg: Absoluter Spitzenreiter ist hier die Stadtgemeinde Raabs mit 59,8 Prozent ÖVP-Stimmen, bei nur 3,4 Prozent Verlust. Auch Waldkirchen, Ludweis-Aigen und Dobersberg sind noch klar über der 50-Prozent-Marke, ganz knapp ging es sich in Windigsteig mit 50,1 Prozent aus, allerdings bei einem Verlust von 11,3 Prozent.

Am schwächsten schnitt die ÖVP in Dietmanns ab (20,5 %), dort war sie aber auch 2018 mit 28 Prozent schon am letzten Platz im Bezirk. Unterdurchschnittlich im Landesvergleich ist auch das Ergebnis in Groß-Siegharts (39,7 %), wobei hier die Verluste mit 5,7 % recht moderat ausfielen. Die schlimmsten Verluste erlitt die ÖVP in den Gemeinden Pfaffenschlag, Vitis und Thaya.

„Dass wir in Thaya verlieren, war zu erwarten, da ich nicht mehr zur Landtagswahl angetreten bin“, sagt der bisherige Bundesratsabgeordnete und amtierende Bürgermeister von Thaya, Eduard Köck. Sein Pfaffenschläger Amtskollege Willibald Pollak führt die Verluste der ÖVP auf die Konkurrenz durch den in der Gemeinde beheimateten FPÖ-Spitzenkandidaten Gottfried Waldhäusl zurück.

Litschauer und Hutter: Vorzugsstimmen-Wettlauf

Im Wahlkampf lieferten sich Spitzenkandidat Michael Litschauer aus Groß-Siegharts und die Listenzweite Viktoria Hutter aus Gastern ein Kopf-an-Kopf Rennen, das letztlich Hutter mit 1.573 Vorzugsstimmen gegenüber 1.246 Vorzugsstimmen für Litschauer für sich entschied.

„Sicher hätte ich mich über Platz eins gefreut, aber die Mobilisierungskraft des Bauernbundes war einfach stärker“, räumt der aus dem NÖAAB-Flügel stammende Litschauer ein. „Allerdings hat der Kampf zweier Kandidaten um Vorzugsstimmen dazu geführt, dass es insgesamt ein besseres Ergebnis für die ÖVP im Landesvergleich gab“, relativiert Litschauer.

„Als Demokraten müssen wir dieses Ergebnis umsetzen“ sagt Bezirksobmann Eduard Köck. „Es gibt einen aufrechten Landesparteibeschluss, wonach der Kandidat mit den meisten Vorzugsstimmen in einem Bezirk Anspruch auf ein Mandat hat. Da wir einen sehr guten Wahlkampf geliefert haben, wird trotz geänderten Bedingungen ein Bundesratsmandat an Viktoria Hutter fallen.“

