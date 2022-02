Blasmusik hat sich im Bezirk Waidhofen gewandelt

Polka, Marsch und Walzer gehören zum Grundprogramm, doch durch den großen Anteil an jungen Musikern fließen auch immer mehr moderne und symphonische Musikstücke in das Repertoire der Blasmusikkapellen ein. Wie haben sie die Situation in den vergangenen beiden Jahren empfunden?

Musizieren muss schmackhaft werden

Melanie Tiller, Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn/Waidhofen der Blasmusik. Foto: privat

„Wir wollen positiv in dieses Jahr gehen, denn die Zusammenkünfte fehlen schon sehr“, stellt Melanie Tiller, Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen der Blasmusik fest. „Es ist wichtig, Veranstaltungen zu planen und damit ein Ziel vor Augen zu haben, auf das man sich freuen kann.“ Wenn Proben möglich sind, dann wird geprobt – selbstverständlich unter Einhaltung der jeweils geltenden 2G- oder 3G-Regeln. Probleme mit dem Musiker-Nachwuchs sieht Tiller im Moment noch nicht: „Viele Musikschulen haben im Distance-Learning unterrichtet, weshalb die Ausbildung nicht allzu sehr gelitten haben dürfte. Es konnten auch immer wieder im kleinen Rahmen Klassenabende veranstaltet werden, um den Kindern die Freude am Musizieren und an den Auftritten schmackhaft zu machen.“ Tiller ist der Meinung, dass die Blasmusik einen sehr hohen Stellenwert in der Bevölkerung hat, sowohl bei kirchlichen Anlässen, als auch im Bereich der Unterhaltungsmusik.

Als „sehr schwierig“ bezeichnet Claudia Pfeiffer, Obfrau des Blasorchesters Waidhofen, die Situation, „weil nicht durchgängig geprobt werden konnte“. Ebenso musste die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Blasorchesters verschoben werden. Die beste Motivation bringen fixe Auftrittstermine und darauf setzt man in Waidhofen mit dem Frühjahrskonzert, das im Mai geplant ist.

Seitens der Jugend sei das Problem das Durchhaltevermögen. „Leider geben die Jugendlichen oft wieder auf, bevor sie das entsprechende Können haben, um in der Gruppe mitzuspielen“, bedauert Pfeiffer. Hier sei in Zukunft ein entsprechendes Werbekonzept gefragt. „Grundsätzlich ist der Kontakt mit der Musikschule sehr gut, nur leider sind die Musikschullehrer meist an mehreren Orten tätig und können so den direkten Weg ins Blasorchester nicht mitgehen.“ Dass die Blasmusik als „alt und verstaubt“ gelte, dementiert Pfeiffer: „Die Blasmusik hat sich stark gewandelt. Natürlich sind wir auch der Tradition in gewisser Weise verpflichtet, wir spielen aber auch viele moderne Musik und Disney-Melodien, denn unsere Musik soll sowohl unseren Zuhörern, als auch unseren Musikern gefallen.“

Idealismus und Rückhalt der Eltern gehören dazu

Dass sich mögliche Probleme erst in der Zukunft abzeichnen werden, vermutet der Leiter der Musikschule Thayatal, Michael Treadaway: „Wir haben in Raabs derzeit einen absoluten Höchststand an Musikschülern.“ Beim Schülerorchester greift man vermehrt auf Registerproben zurück, ob der Nachwuchs durch das diesjährige Fehlen der Bläserklasse Schaden genommen hat, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

„Nachdem im Vorjahr keine Aktivitäten seitens der Musikschule möglich waren, kann man auch in diesem Jahr nicht erwarten, Früchte zu ernten. In vielen Fällen kommt es auch auf die Bereitschaft und Möglichkeit der Eltern an, die Kinder zu den Unterrichtsstunden zu bringen. Ein gewisser Idealismus setzt sich über die Generationen hinweg fort. Und der Rückhalt von zu Hause darf auf keinen Fall unterschätzt werden“, sagt Treadaway.

Für Rainer Haidl, Leiter der Musikschule Thayaland mit Standorten in Dobersberg, Gastern und Pfaffenschlag, lässt sich kein Rückgang bei den Schülerzahlen erkennen: „Unsere Werbung über die sozialen Medien sowie der von uns angebotene Online-Unterricht haben sich bezahlt gemacht.“ Die Zahlen seien generell rückläufig, womit jedoch auch andere Vereine wie Rotes Kreuz oder Freiwillige Feuerwehr konfrontiert wären. Man müsse ein attraktives Angebot schaffen, um die Jugend zum Mitmachen zu bewegen.

Riccarda Schrey, Direktorin der Albert Reiter-Musikschule in Waidhofen. Foto: privat

„Im Moment läuft der Betrieb relativ normal. Die Schüler können sich – wie beim normalen Unterricht — aussuchen, ob sie lieber online üben oder in der Musikschule Präsenzunterricht bekommen möchten,“ gibt Riccarda Schrey, Direktorin der Albert Reiter-Musikschule in Waidhofen, zur aktuellen Situation bekannt. Die Bläser würden großteils Präsenzunterricht wählen. „Im Moment hängen wir alle etwas in der Luft. Wir versuchen Einzel-Schnupperstunden anzubieten, das kann das Ausprobieren der Instrumente in den Schulen allerdings nicht ersetzen. In der Gruppe macht einfach alles mehr Spaß. Die Kontakte scheinen derzeit etwas eingefroren zu sein. Ich kann jedoch versichern, dass wir eine äußerst positive und wohlwollende Grundeinstellung zwischen Musikschule und Orchester haben“, blickt die Musikschuldirektorin hoffnungsvoll in die Zukunft. Eine gute Schnittstelle sei dadurch gegeben, dass doch einige Mitglieder des Blasorchesters oder der Big Band zum Lehrerteam der Albert Reiter-Musikschule gehören würden.

Online ist gut, aber „live is life“

Eine solche Schnittstelle in einer Person findet man in Manfred Kreutzer, seines Zeichens Leiter des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis sowie langjähriger Kapellmeister des Musikvereins Vitis. „In den vergangenen beiden Jahren war es aufgrund der Auflagen schwierig, den Nachwuchs einzugliedern. Wir sind jedoch motiviert bei den Proben für unser Frühjahrskonzert, das Anfang April über die Bühne gehen soll. Die Klassenabende fehlen und die Auftritte waren rar“, erklärt Kreutzer. Online-Auftritte sind gut, aber live is life!“

