Musikverein Aigen spielt seit 55 Jahren

Der Musikverein wurde 1967 von Herbert Loskott, der leider im Vorjahr verstorben ist, gegründet. Er war damals eifrig und bemüht, den Verein beliebt zu machen und wachsen zu lassen. 1970 trat der Verein dem Niederösterreichischen Blasmusikverband bei. Im selben Jahr war bereits das erste Mädchen dabei, was damals als Seltenheit galt.

Nachdem Herbert Loskott in vielen Dingen sehr engagiert war und einfach nicht mehr genug Zeit für den Musikverein Aigen hatte, übergab er den Dirigentenstab an Hermann Kammerer sowie Edmund Gaugusch, und nach ein paar Jahren übernahm 1995 Milan Kubek aus Dacice in Tschechien die musikalische Leitung.

Genau aus diesem Grund begann für den Verein eine langjährige grenzüberschreitende musikalische Zusammenarbeit mit dem nördlichen Nachbarn, die bis heute aufrechterhalten wird. Schon mehrfach bekam der Musikverein Aigen die Gelegenheit, an tschechischen Festivals in Kaliste, Zlin, Dacice oder Kolin als Gastkapelle teilzunehmen.

Wie stark die Verbindung zum Nachbarn Tschechien ist, wird auch bei der Betrachtung der Mitgliederliste des Vereins sichtbar. Momentan sind fünf der insgesamt 49 Mitglieder aus Tschechien, was dem Gedankengut, aber auch dem modernen Zeitgeist der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und somit der Toleranz und Offenheit entspricht.

Nichtsdestotrotz ist diese Kooperation auch mit Aufwand und Kosten verbunden, wobei immer wieder Unterstützung von der Gemeinde Ludweis-Aigen kommt. Vor allem in finanziellen Dingen freut sich Kassier Heinz Angerer, wenn es von der Gemeinde auf dem Konto eine positive Nachricht gibt. Um als Musikverein auch in der eigenen Gemeinde präsent zu sein und diese Verbindung zwischen Musik und Gemeinde stark aufrechtzuerhalten, wird darauf Wert gelegt, dass der jeweils amtierende Bürgermeister einen Platz der beiden stellvertretenden Obmänner im Verein einnimmt. So darf sich Hermann Wistrcil neben Stephan Androsch zweiter Stellvertreter der Obfrau Kristina Österreicher seit dem Jahr 2018 nennen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden