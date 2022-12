Adventkonzert in Thaya: „Weihnachten wie’s früher war“

Der Musikverein Blasmusik Thaya gab am Sonntagnachmittag ein Adventkonzert in der Pfarrkirche der Gemeinde. Die Moderation des Konzertes erfolgte durch die fünf Marketenderinnen der Musikkapelle, die zu Beginn mit lichtertragenden Kindern in die Kirche einzogen. In seinen Eröffnungsworten erinnerte Provisor Thomas Skrianz an die Bedeutung des Wortes Advent – „Ankunft“ – mit dem Jesu Geburt angekündigt wird.

Beschauliche Advent- und Weihnachtslieder

Nach Instrumentengruppen getrennt, aber auch im gemischten Ensemble spielten die Musiker fast durchwegs ruhige, beschauliche Stücke. Das gemischte Ensemble startete mit einem Medley aus verschiedenen Advent- und Weihnachtsliedern, die neunköpfige Klarinettengruppe spielte das Ad ventlied „Wie soll ich dich empfangen“, dessen Melodie aus dem Lied zur Fastenzeit „O Haupt voll Blut und Wunden“ bekannt ist.

Der dunkle Klang der Hörner gab perfekt die Stimmung des österreichischen Weihnachtsliedes „Es wird scho glei dumpa“ wieder, beschwingten Rhythmus präsentierten die Flöten mit dem Song „Rockin‘ Around the Christmas Tree“, und die Trompeten beeindruckten mit dem Weihnachtslied „Gloria in Excelsis Deo“.

Heitere und tiefgründige Gedichte und Geschichten

Die fünf Marketenderinnen trugen mit Texten und Gedichten heiterer und auch tiefgründiger Art zur adventlichen Stimmung bei, erzählten die „Geschichte vom Lametta“, zeigten auf, dass die Kostbarkeiten nicht in den Einkaufsläden, sondern nach Ladenschluss zu Hause zu finden sind, erklärten die Gründe für das Scheitern der Vorweihnachtsdiät und wünschten sich „in diesem Jahr ein Weihnachten wie’s früher war“.

Zum Abschluss des Konzerts wurden die Besucher eingeladen, das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ mitzusingen, was sie auch bereitwillig befolgten.

