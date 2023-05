Meena Cryle gastierte im 9er-Haus in Weikertschlag

Viele Anläufe hat es gebraucht, aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Am Wochenende gastierte Blues-Sängerin Meena Cryle mit der Chris Fillmore Band im 9er-Haus in Weikertschlag. Unter tosendem Applaus fühlten sich die Musiker sichtlich wohl, wozu auch Kulturvereins-Obmann Werner Neiger seinen Teil beitrug. „Wir sind schließlich das beste Publikum hier und werden dass an die Band zurückgeben“, verkündete er mit seinen einleitenden Worten vor dem Konzert.

„Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung und dass wirklich so viele gekommen sind“, meinte auch Meena Cryle. Ihr Rat für den Konzertabend: „Lasst's euch einfach gehen.“ Mit der Blues-Sängerin mitsamt Gitarrist Chris Fillmore konnte das 9er-Haus erneut namhafte Künstler der österreichischen Musikszene ins nördliche Waldviertel holen.

Seit vielen Jahren musizieren und touren die beiden nun schon gemeinsam und das merkt man auch an der Musik. Stimme und Gitarre harmonieren perfekt zusammen. Natürlich hilft es auch, wenn man mit Multiinstrumentalist Bernhard Rabitsch (ehemals Falco-Band) ein Musik-Urgestein und mit Bernhard Egger (Drums) einen Waldviertler Lokalmatador in seiner Band hat.

Dabei blicken Meena Cryle und Chris Fillmore auch über den Tellerrand und wildern in den unterschiedlichsten Genres abseits des Blues, obwohl die tief-amerikanischen „Roots“ doch irgendwo immer die Basis bilden. Blues „Made in Austria“ war selten authentischer.

