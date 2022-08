Einsatz bei Waldbrand in Frankreich für Blumauer FF-Quartett

Werbung

73 Mitglieder der Sonderdienstgruppe Waldbrand des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sind derzeit mit 27 Fahrzeugen bei einem Waldbrand in der Nähe von Bordeaux (Frankreich) im Einsatz. Mit dabei sind vier Feuerwehrleute aus Blumau mit dem dort stationierten Waldbrand-Sondereinsatzfahrzeug: Andreas Heckajlo, Andreas Rutter, Roman Berger und Helmut Schuecker.

Zwei Feuerwehrleute machten sich mit dem HFL-Waldbrand am vergangenen Donnerstag auf den 1.700 Kilometer langen Weg zum Einsatzort. 30 Stunden dauerte die Fahrt, bei der sich die Fahrer alle fünf Stunden abwechselten. Die beiden anderen Kollegen kamen mit dem Flugzeug nach.

Die Blumauer waren in den vergangenen Tagen vorwiegend bei Nachlöscharbeiten im sogenannten „Schwarzbereich“ tätig, also jenen Gebieten, wo das Feuer bereits gewütet hatte, aber noch Glutnester vorhanden waren, die zu einem Wiederaufflammen führen können. „Die Situation ist sehr schwierig, der Boden ist sandig und speichert die Hitze lang. Unter der Oberfläche messen wir 300 Grad Celsius und mehr, wenn da ein Baum umfällt, fängt es gleich wieder zu brennen an“, erklärt Helmut Schuecker im NÖN-Telefonat am Montagabend.

Immer wieder fachten Glutnester neue Bodenfeuer an. Foto: Foto Schuecker

Bis Donnerstag oder Freitag werden er und seine Blumauer Kollegen noch in Frankreich bleiben, dann soll die Ablöse-Mannschaft aus Blumau kommen – sofern dies noch nötig ist. Das niederösterreichische Kontingent arbeitet im Zwei-Schicht-Betrieb zu je 30 Einsatzkräften, um der Mannschaft Erholungsphasen nach dem körperlich hochanstrengenden Einsatz zu ermöglichen, sowie um eine längere Einsatzdauer pro Tag zu erreichen.

Hitze mit über 30 Grad erschwerte Einsatzarbeit

Die Zusammenarbeit mit den französischen Einsatzkräften vor Ort läuft reibungslos. Ortskundige Lotsen der französischen Feuerwehr wurden in den Sonderdienst Waldbrand integriert, um einen raschen und zielgerichteten Einsatz zu ermöglichen und zu gewährleisten.

Den Mitgliedern bot sich das Bild von verbrannten Wäldern, verlassenen Geisterstädten und Rauchsäulen, die von Weitem bereits sichtbar waren. Die Aufgabe bestand darin, eine bedrohte Siedlung vor den Flammen zu schützen.

Immer wieder fachten Glutnester neu an und Bodenfeuer breiteten sich aus. Die Einsatzkräfte gingen dagegen mit Bodenwerkzeug vor, in dem sie Schneisen zogen und den Boden oberflächlich umgruben. Diese körperlich anspruchsvolle Arbeit wurde durch die Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius noch erschwert.

Um der Wiederentzündung entgegenzuwirken, wurde im bereits abgebrannten Bereich des Waldes mittels Wärmebildkameras nach Glutnestern gesucht und diese bekämpft.

Die Löscharbeiten wurden in den letzten Tagen immer wieder durch kurze Regenschauer unterstützt.

