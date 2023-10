Die schönsten Gärten Waidhofen prämiert

Dass die Waidhofner das „Garteln“ lieben, zeigte sich auch heuer wieder anhand der zahlreichen Einsendungen zum Blumenschmuckwettbewerb „Waidhofen blüht auf!“. So hatte es die Jury, bestehend aus Vorjahressiegerin Herta Witzmann, Bürgermeister Josef Ramharter und Stadtgärtnerin Birgit Kopfschlegl, nicht leicht, aus den übermittelten Fotos der mit viel Liebe gestalteten Gärten, Terrassen und Höfe die drei schönsten Schmuckkästchen auszuwählen: Mit dem ersten Platz wurde schließlich Elfriede Kainz aus Waidhofen (300-Euro-Gutschein) belohnt. Den zweiten Platz belegte Christine Kramler aus Waidhofen (200-Euro-Gutschein), auf Rang drei landete Andrea Dangl aus Altwaidhofen (100-Euro-Gutschein).

„Ich bin jedes Mal begeistert, bei der Jurysitzung diese wunderschön gestalteten Gärten bestaunen zu dürfen. So tolle Wohlfühloasen zu schaffen heißt, Kreativität, Liebe und vor allem viel, viel Zeit in die Gartenarbeit zu stecken. Meine Hochachtung dafür und ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihren farbenfrohen Gärten zu einem attraktiven Stadtbild beitragen“, so Bürgermeister Josef Ramharter.