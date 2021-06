Kachelofen löste Brand in Einfamilienhaus aus .

Einen Schaden in voraussichtlich sechsstelliger Höhe richtete ein Brand in einem Einfamilienhaus am Morgen des 31. Mai in Peigarten an. Die 25-jährige Hausbewohnerin bemerkte gegen 5.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Wohnzimmer im Bereich der Zwischendecke bzw. der Zwischenwände hinter dem dortigen Kachelofen. In der Annahme, es handle sich um einen Kaminbrand, verständigte die Frau die Feuerwehr.