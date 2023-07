Relaisprüfstand überlastet: Rauchmelder löste Alarm aus

Beim Ausrücken wurde die Mannschaft via Funk über einen Realbrand informiert, welcher aber ersten Informationen nach bereits gelöscht werden konnte.

Noch während der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit umluftunabhängigen Atemschutz aus. Der Einsatzleiter studierte in den wenigen Minuten bis zum Eintreffen die Gegebenheiten der betroffenen Räumlichkeiten am Brandschutzplan. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von Firmenmitarbeitern erwartet und eingewiesen. Auf einem Relaisprüfstand kam es zu einer Überlast und in Folge zu einer Rauchentwicklung. Dieser Rauch löste zwei auf der Decke montierte Rauchmelder aus. Die Relaisprüfanlage trennte sich aufgrund des Vorfalles automatisch vom Strom. Damit konnte das Ereignis lokal begrenzt werden. Zusätzlich wurde von den Mitarbeitern der NOT-AUS-Knopf an der Anlage gedrückt.

Der Atemschutztrupp des Tanklöschfahrzeuges rüstete sich mit Wärmebildkamera und CO2-Löscher aus und ging gemeinsam mit einem Brandschutzgruppenmitglied in den betroffenen Bereich vor. Eine Rauchentwicklung war nicht mehr feststellbar. Der Trupp kontrollierte den Prüfstand mit der Wärmebildkamera, konnte aber auch hier keine Auffälligkeiten mehr feststellen.

Um 11:07 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.