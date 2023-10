Erntedank in der Pfarrkirche Gastern gefeiert

Bei herbstlichen Wetter segnete Pfarrer Gerhard Swierzek am 1. Oktober vor der Kirche in Gastern die Erntekrone und die Erntekränze. Die Erntekrone ist für diesen Anlass von der Frauenrunde der Pfarre Gastern in vielen freiwilligen Arbeitsstunden gebunden worden. Auch neun Erntekränze wurden aus den Ortschaften der Pfarre Gastern in die Kirche zur Segnung gebracht.

Pfarrgemeinderätin Annemarie Österreicher erklärt, auf die Frage wofür die Erntekränze stehen, folgendes:„Es ist ein jahrzehntelanger Brauch, dass die Ortschaften der Pfarre Gastern Erntekränze als Dank für eine erfolgreiche Ernte zur Segnung bringen. Die Kränze bleiben bis Allerheiligen in der Kirche und werden dann wieder von der jeweiligen Ortsbevölkerung abgeholt." Die heilige Messe wurde von den Kindern der Volksschule Gastern mitgestaltet. Sie sangen das Vaterunser und lasen die Fürbitten.

Im Anschluss lud die Pfarre Gastern im Pfarrhof zum gemütlichen Zusammensein bei Kaffee und selbstgemachten Mehlspeisen, Würstel mit Gebäck und Sturm.