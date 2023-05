Funkenzunft und Maibaum in Karlstein

Die „Erlacher Funkenzunft“ aus Hohenems, Vorarlberg, war am Wochenende zu Besuch in Karlstein. Am Freitag wurde das Treffen mit Musik und Tanz gefeiert, am Sonntag halfen die Funkenzunft-Mitglieder den Karlsteinern beim Maibaum-Aufstellen.

Die Initiatorin des Treffens ist die in Hohenems geborene und aufgewachsene Sonja Amann, die jahrelang der Erlacher Funkenzunft angehörte – Erlach ist ein Ortsteil von Hohenems. Im Jahr 2011 zog Amann ins Waldviertel und baute in Obergrünbach gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann den Rosenhof auf. Schon 2016 hat sie die Erlacher Funkenzunft einmal nach Karlstein eingeladen. Damals brachten die Hohenemser das Vorarlberger Brauchtum des „Funken-Abbrennens“ mit. Am ersten Sonntag nach dem Aschermittwoch, dem „Funkensonntag“, wird ein bis zu 30 Meter hoher Holzturm – der Funken – angezündet, womit der Winter vertrieben werden soll. Allerdings erfolgte der Besuch der Funkenzunft im Monat November, nichtsdestotrotz wurde der Funken abgebrannt. Ein Jahr später, 2017, reiste eine Gruppe von Karlsteinern nach Hohenems und stellte dort einen Maibaum auf, ein Brauch, der in Vorarlberg nicht verbreitet ist. Unterschiedliche Traditionen wurden so ausgetauscht.

Da die Vorarlberger Mundart für Nicht-Vorarlberger schwierig bis gar nicht zu verstehen ist, fragte Sonja Amann vor ihrer Begrüßungsrede, in welcher Sprache sie denn nun sprechen solle. Sie selber beherrsche sowohl das Vorarlbergerische als auch das Waldviertlerische, denn sie habe eine Integrationsprüfung im Waldviertler Dialekt abgelegt. Deshalb forderte sie das Publikum zu Sprachübungen auf, bei denen unter anderem Wörter wie „viaschlings“ und „aschlings“ ins Hochdeutsche zu übersetzen waren.

Die Karlsteiner Boygroup (Altersdurchschnitt 60 Jahre, und nicht – wie man erwartet hätte – 16 Jahre) mit den Sängern Manfred Damberger, Siegfried Walch, Karl Hummel und Franz Haidl und dem Gitarristen Michael Hofstätter boten stimmige Waldviertler Lieder. Die Volkstanzgruppe Dobersberg präsentierte flotte Tänze samt Schuhplattlern. Zuletzt wurden Geschenkkörbe ausgetauscht mit Produkten aus Karlstein und aus Vorarlberg.

