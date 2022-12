Perchten am Schlossplatz in Groß-Siegharts

Werbung

Ein schauriges Treiben herrschte am vergangenen Samstag und Sonntag am Schlossplatz in Groß Siegharts.

An beiden Tagen boten die erst vor kurzem gegründete Gruppe „Devilish Roots“ und die „Kapfenberger Burgteufel“ als Gastgruppe eine spektakuläre Show mit aufwendigen Masken und Pyrotechnik.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die beiden Perchtenläufe. Wer sich in die erste Reihe traute, erhielt als Lohn für seinen Mut ein paar kleine Naschereien. Sogar ein Engerl war mit von der Partie, als Gegenpol zu den finsteren, pelzigen Gestalten. Das neblig-trübe Wetter passte perfekt und sorgte für eine mystische Stimmung am Schlossplatz.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.