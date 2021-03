Was wäre die Karwoche ohne einen gebührenden Ratschenlärm? Letzte Woche kam das Okay der Diözese St. Pölten. Das Ratschen ist dank der Novelle der vierten Covid-Schutzmaßnahmenverordnung möglich.

Viele Maßnahmen und Einschränkungen. Ganz so wie früher wird es auch heuer nicht sein. Abstände müssen natürlich eingehalten werden, und ab 14 Jahren besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Für Jüngere reicht eine Stoffmaske. Zudem dürfen Innenräume nicht betreten und auch auf Gesang muss verzichtet werden. Spenden und Geschenke dürfen nur von einer Person gesammelt werden. Viele Kinder freuen sich trotzdem, wieder umherziehen zu dürfen. Manche Eltern und auch Pfarrer sind aber noch skeptisch.

Kein Ratschen in Waidhofen. So auch Dechant Josef Rennhofer (Waidhofen). In der Pfarre wird heuer auf das Ratschen verzichtet. „Es ist garantiert nicht das Wichtigste. Wir konzentrieren uns darauf, die Kar- und Osterliturgien gut umzusetzen“, betont Rennhofer. Einzig im Rahmen der Messen kann er sich das Ratschen in Coronazeiten vorstellen. „Alles andere ist mit Abstandhalten und allem Drum und Dran keine gute Idee. Die Zahlen steigen ja schon wieder stark.“ Zudem würden gerade bei Kindern und Jugendlichen vermehrt Fälle auftauchen. Für ihn Grund genug, das Ratschen abzusagen. „Es ist nicht verantwortbar, hier etwas mit dem Ratschen herauszufordern“, schildert der Dechant.

Kleine Gruppen in den Dörfern. Anders als in Waidhofen wird es in Groß Siegharts doch ein paar Kinder auf die Straße verschlagen. Das allerdings auch nur in den Dörfern rund um die Stadt. In Groß Siegharts selbst gab es aber ohnehin nie umherziehende Ratschergruppen. „Wir haben nur eine große Ratsche, die vor den Gottesdiensten erklingt“, erklärt Pfarrer Josef Pichler. „In den Dörfern werden aber sicher einige kleine Gruppen unterwegs sein.“

Mehr Freiheiten als 2020. Im vergangenen Jahr wurde das Ratschen bereits stark eingeschränkt. Nur vor der Haustür oder auf dem Balkon durfte beim „Ratschen in Patschen“ geratscht werden. Heuer ist zumindest etwas mehr möglich. „Der springende Punkt ist nur, dass die Kinder halt nicht absammeln gehen dürfen“, meint Pichler. „Es werden aber sicher Lösungen gefunden werden, um den Kindern etwas zukommen zu lassen. Schließlich bringt das Ratschen ja auch einen ganz guten Zuverdienst zum Taschengeld.“ Auf diesen würden auch nur wenige Kinder verzichten wollen.

Ratschen im Familienkreis. Alleine, um den Brauch aufrechtzuerhalten, ist das Ratschen in relativ „normaler“ Form für Josef Pichler eine gute Sache. „Die Kinder können natürlich auch vor der Haustür ratschen, wenn es den Eltern zu unsicher ist. Im Idealfall wäre es für mich aber so, dass nur Geschwister gemeinsam ratschen gehen, vielleicht in Begleitung der Eltern.“

Schritt zur Normalität. Auch in Dobersberg wird versucht, nach dem Ausfall des letzen Jahres einen Schritt in Richtung Normalität zu machen. „Wir werden Kleingruppen von zwei bis drei Kindern organisieren“, erklärt Andrea Haidl, die sich in der Gemeinde um die Organisation des Ratschens kümmert. „Auf das Absammeln werden wir aber verzichten. Das ist mir momentan zu gefährlich.“ Wie viele Gruppen dann letztendlich unterwegs sein werden, könne sie noch nicht sagen. Das hänge noch von den Eltern ab. „Ich kann gut nachvollziehen, dass viele noch zögerlich sind. Es werden heuer sicher weniger Kinder als gewohnt unterwegs sein.“

Mit Begleitung oder ohne? Ein Thema ist auch noch die mögliche Begleitung der Gruppen durch Erwachsene. In den vergangenen Jahren waren die Kinder in Dobersberg stets ohne Begleitung unterwegs. „Darüber wird man sicher noch sprechen müssen, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Sicherheitsabstände müssen schließlich auch eingehalten werden, und da würden Begleitpersonen mehr Sicherheit garantieren“, meint Haidl. Am Ende seien aber doch viele froh, allen voran die Kinder, dass heuer wieder geratscht werden darf.