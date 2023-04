Ratschenkinder unterwegs im Bezirk Waidhofen

Vollbild

Die Ratschenkinder in Rohrbach: Viktoria Hetzendorfer, Laura Eggenberger, Melanie Flicker, Tobias Rameder, Jonas Rameder, Lisa Weinberger. Wie jedes Jahr waren in Waldhers die Ratscher wieder fleißig unterwegs. Am Bild: Sarah Breuer, Tobias Haidl, Florian und Benjamin Kasses, Fabian Haidl, Anna Kasses und Simone Eipeltauer. Ratschenkinder in Drösiedl: Raphael Gruber und Victoria Gruber. Die Ministranten aus Gastern Loreen Gutmann, Leonie Habisohn, Luisa Apfelthaler, Lena Fitzinger, Luca und Emely Zwinz (von links) waren als Ratschenkinder unterwegs. Die Ratscher in Kleintaxen: Valentina Eglau, Noreen Lambrecht und Jan Weisgram. In Rabesreith waren Agnes Waitz, Lydia Breuer, Sebastian Kranzl, Lisa Pfabigan, Melanie Waitz, Johanna Pfabigan, Raphael Sigmund, Fabian Danzinger, Luca Pfabigan, Katja und Nadine Danzinger, Magdalena und Theresa Waitz, Julia Kreppenhofer, David Danzinger, Johannes und Klara Waitz, Julian Sigmund, Marlene Gererstorfer, Katharina Waitz als Ratscher unterwegs. Ratscher in Arnolz waren Manuel Litschauer, Johanna Mader, Julian Litschauer und Jonas Stouy. In Kleineberharts / Vestenötting waren die Ratscher unterwegs: Felix und Lara Zimmermann, Alina und David Simon, Kathrin Bittermann und Alisa Scharf. Die Ratscherkinder von Oberndorf/Weikertschlag v.l.n.r.: Gregor Kapinus, Julia Kapinus, Katharina Kapinus, Verena Kapinus, Carsten Theurer, Agnes Theurer, Silvia Harrer, Matthias Harrer, Markus Harrer. Daniel Trötzmüller, Thomas Trötzmüller, Johanna Amon, Milena Bindreiter, Lea Zimmermann, Sophie Amon, Leonardo Trötzmüller, Bernhard Sauer, Christian Sauer und Leon Zimmermann waren in Großeberharts als Ratscher unterwegs. Die Ratschenkinder von Kleingöpfritz. Um das traditionelle Brauchtum des Ratschen‘s in Hohenau aufrecht zu erhalten, waren Anna Langsteiner, Jonatan Longin, Samuel Gollob, Leon Winkler, Noah Herbeck, Veronika Preisinger, Samuel Longin, Nico Winkler, Stefan Wanko und Matteo Herbeck beim „Ratsch’n geh’n“ mit voller Begeisterung dabei. In Artolz ratschten Vanessa Altrichter, Jonas Dangl, Darwin Gonzales und Jana Dangl. Als Ratscher in Eisenreichs waren Manuel Stangl und Philipp Apfelthaler unterwegs.

