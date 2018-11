Reißenden Absatz fanden die Bio-Speisekartoffeln, die Herbert Enzfelder gegen eine Spende für das St. Anna Kinderspital abgab. Jeder, der wollte, konnte zu seinem Feld am oberen Ende von Brunn auf der Straße Richtung Reinolz kommen und selbst Kartoffeln ausgraben.

„Es lief sehr gut, das Feld ist praktisch völlig abgeerntet, und es kamen 1.092 Euro an Spendengeld zusammen“, fasst Enzfelder zusammen. Er selbst rundete die Summe auf 1.500 Euro auf.

Das Saatgut hatte Enzfelder von Christian Harrer aus Schuppertholz erhalten, auch die 5-kg-Säcke zum Abfüllen der Kartoffeln hatte Harrer kostenlos zur Verfügung gestellt. Ernst Kraus kümmerte sich zwischendurch um das Feld, und auch Nachbar Erich Inzelsbacher beteiligte sich an der Aktion.

Für nächstes Jahr ist wieder Aktion geplant

Das St. Anna Kinderspital als Spendenempfänger hatte Enzufelder gewählt, weil ihm Kinder besonders am Herzen liegen und er weiß, welch gute Arbeit in diesem Spital geleistet wird.

Für nächstes Jahr will er sich wieder ein Aktion überlegen, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln.