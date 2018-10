Der Ausbau der „Bude“, wie das Gemeinschaftshaus schon jahrzehntelang von den Dorfbewohnern genannt wird, konnte endlich abgeschlossen werden. Nach sechs Jahren Bauzeit wurde der Zubau am 23. September feierlich eröffnet.

Der Obmann des Dorferneuerungsvereins, Gerhard Zimmermann, erzählte in seiner Rede über den Werdegang des Projekts: „Im Arbeitsablauf hat es oft Änderungen und Ergänzungen gegeben, wie zum Beispiel die Außensanierung des bestehenden Gebäudes oder die Pflasterung vor dem Eingang.“

Nach dem Baubeginn einer dorfeigenen Kläranlage im Jahr 2010 stellte sich heraus, dass Räumlichkeiten zur Klärschlammuntersuchung benötigt werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, die ganz in der Nähe liegende „Bude“ zu vergrößern.

"Unzählige Arbeitsstunden wurden von den Dorfbewohnern geleistet"

In dem Haus, das in den 60er und 70er Jahren als Kühlhaus diente, fehlte es an sanitären Einrichtungen.

2012 erfolgte deshalb der Zubaubeginn mit Klärwartraum, WC-Anlage, einer kleinen Küche und eines Schuppens. Kurzerhand wurde beschlossen, auch die alten Fenster und Außentüren auszutauschen.

„Unzählige Arbeitsstunden wurden von den Dorfbewohnern geleistet. Solche Gemeinsamkeiten fördern das Gemeinschaftsleben, das in Brunn sehr stark ausgeprägt ist“, hebt Gerhard Zimmermann hervor und bedankt sich im Zuge dessen bei allen Beteiligten.

Bürgermeister Reinhard Deimel bringt Lobes- und Dankesworte zum Ausdruck, gratuliert den Dorfbewohnern und betont, dass nur durch guten Zusammenhalt und Zielstrebigkeit solche Ergebnisse erreicht werden können.

Pfarrer Gerhard Swierzek segnete das Gemeinschaftshaus und meinte abschließend scherzhaft, dass die Bezeichnung „Bude“ nun nicht mehr passend sei. Er machte daher den Vorschlag, das Haus stattdessen „3-Stern-Bude“ zu nennen.