Freude durch Patchworken

Viel Freude bereiten Christa Gamerith ihre Hobbys Patchworken und Quilten. Diese Freude teil sie auch gerne mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten, indem sie diese mit ihren liebevoll erzeugten Werken beschenkt.

Decken in amerikanischen Filmen aufgefallen

Patchworken wollte sie schon immer können. Schon als Kinder sind ihr die Patchworkdecken in amerikanischen Filmen aufgefallen. „Ich habe schon früher viele Handarbeiten gemacht. Das Ziel war jedoch, dass ich einmal Patchworken und Quilten lerne“, erzählt Christa Gamerith. „Als meine Kinder noch klein waren, habe ich deren Kleider selber geschneidert. Nach dem die Kinder zu groß waren, um selbst gemachte Kleider zu tragen, habe ich das Patchworken gelernt.“ Christine Otto aus Raabs hatte damals einen Kurs ausgeschrieben. Sie war in deren ersten Kurs Anfang der 1990er dabei. 1999 war die erste Ausstellung mit den Werken der Kursteilnehmer im Stadtsaal Groß Siegharts. Diese ist dann auch zur Tradition geworden. 2000 wurde der Club die Bandlkramer-Quilters gegründet. Gamerith selbst hat auch noch eine kleine Gruppe mit drei weiteren Damen ins Leben gerufen.

Schönes Hobby im Ruhestand

Die pensionierte Volksschullehrerin freut sich, dass sie in ihrem Ruhestand ein derart schönes Hobby ausüben kann. Nachdem die Familie versorgt ist, bedenkt sie ihr Umfeld mit ihren Werken. „Viel Freude bereitet mir, lieben Menschen selbst genähte Taschen, Polster und kleine Decken zu schenken“, berichte sie begeistert. „Im heurigen Herbst waren es drei Überwürfe und kleine Decken, mit Maschine genäht und zum Teil handgequiltet, gedacht für Wohnzimmer und Terrasse oder als Rollstuhldecken.“

Harmonische Stimmung durch Farben, Muster und Materialien

Im letzten Jahr nähte sie mehr als zehn Babydecken für Verwandte und Freunde, aber auch für neugeborene Kinder in ihrem Wohnort Brunn. Manchmal erledigt sie auch Auftragsarbeiten, aber einen selbst genähten Quilt als Geschenk für Freunde zu nähen, gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. „Der Umgang mit Stoffen, Farben, Mustern und Materialien bringt mich immer in eine harmonische Stimmung, was besonders in der dunklen Jahreszeit meinem Umfeld zugute kommt“, erzählt Gamerith.

Die Patchworker sind auch international über eine Gilde vernetzt und es gibt immer wieder verschiedene Trends. Derzeit näht sie einen Temperatur-Quilt, bei der die Tagestemperaturen in verschiedenen Stofffarben umgesetzt werden. Jeder Quilt wird auf der Rückseite mit einem Emblem versehen, auf dem das Entstehungsjahr, der Grund des Entstehens und der Name der Quilterin eingetragen wird. „Es gibt schon Quilts, die 100 bis 150 Jahre alt sind“, sagt Christa Gamerith, „wenn man sie richtig pflegt, können sie sehr lange halten.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.