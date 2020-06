Veränderungen wird es am Friedhof in Buchbach geben: Die Grabplatte entlang des Hauptweges und das große Friedhofskreuz am Ende des Weges werden versetzt und restauriert.

Das etwa viereinhalb Meter hohe Kreuz wurde vor circa 35 Jahren schon einmal verlegt; damals stand es direkt hinter der Grabplatte am Weg. Die Neuplatzierung erfolgte während einer Pflasterung. Die Grabplatte, die von der Ruhestätte eines ehemaligen Pfarrers aus Buchbach stammt, verblieb.

Der Friedhof wurde im Laufe der Jahre hinter dem Kreuz erweitert, dabei ließ man das Kreuz stehen. Jetzt wird dieses um ein paar Meter an die Friedhofsmauer verlegt und die Grabplatte wie ursprünglich wieder direkt vor das Kreuz gesetzt.

„Auf dem Kreuz wächst Moos, und es ist schon ziemlich verwittert“, erklärt Ortsvorsteher Franz Sauer. „Hier wurde wahrscheinlich 30 bis 40 Jahre nichts gemacht. Auf der Rückseite ist eine Inschrift mit Widmung.“

Das steinerne Kreuz wird von der Firma Mahringer abgebaut, gereinigt und imprägniert. Die Christus-Figur und die Madonna werden sandgestrahlt, grundiert, lackiert und mit Blattgold versehen. Die Inschrift und die Verzierungen werden schwarz nachgezogen. Die Inschrift auf der Grabplatte, die kaum noch erkennbar ist, wird herausge arbeitet.

Das Pflaster am Weg wird herausgenommen, neu geschottert und asphaltiert. Seitlich werden Randsteine gesetzt: „So wie es jetzt ist, stört es und ist eine Stolperfalle für ältere Leute.“