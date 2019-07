Reitpartnerin (18) verletzt in Wiese aufgefunden .

Ein Reitunfall ereignete sich am Dienstag (10. Juli) gegen halb zehn Uhr: Zwei junge Frauen ritten vom Reitstall in Buchbach (Bezirk Waidhofen) nach Waldenstein (Bezirk Gmünd), wobei die 18-Jährige aus Kirchberg am Walde unter den beiden Reitenden ein Stück voraus war.