Begegnungen, Leben und Tod in Raabs

„Wenn die Idee erst einmal gereift ist, dann schreibt sich ein Buch relativ schnell“, ist Markus Hirsch selbst oft überrascht, in welch kurzer Zeitspanne er wieder einen Roman fertiggestellt hat, und präsentiert sein — mittlerweile sechstes — Werk „Parallelen“.

Hirsch hat ein „Urbild“ vor Augen, bevor er zu schreiben beginnt. Helena, die über Paris (jenen aus der griechischen Mythologie) nachdenkt, der verlorene Partner, das Leben im verwunschenen Haus ... Es gibt ein Konzept für die Geschichte. „Während des Schreibens kam ich zu einer Schlüsselszene am Kaffeeautomaten. Da wusste ich, dass es eine zweite Geschichte geben muss, die parallel zur ersten abläuft, nicht in der gleichen Größe, aber doch auch sehr wichtig“, erinnert sich Hirsch.

Relativ schnell war auch der Titel „Parallelen“ gefunden, und das Titelbild „Mohnblumen“ ergab sich aus der Geschichte praktisch von selbst. „Es hat einfach eins ins andere gegriffen“, erklärt Hirsch.

Man muss auch mit Verlusten leben lernen

„Parallelen“ behandelt die Thematik Verlust, Krebsbehandlung, Chemotherapie und das Recht auf eine wertvolle Lebenszeit, wobei sehr viele Fragen aufgeworfen werden. „Es gibt kaum jemanden, der nicht schon einmal in der Situation war, jemanden zu verlieren. Die Auseinandersetzung mit dem Tod gehört zum Leben dazu. Für den Sterbenden ist es vorbei, die Hinterbliebenen müssen lernen, mit der neuen Situation zu leben und umzugehen“, ist der Autor überzeugt, dass sich jeder Leser ein Stück weit in der Geschichte selbst finden kann und wird. „Parallelen“ ist durchaus auch eine psychologische Aufarbeitung des Themas Tod, das nicht mit dem Tod endet.

In früheren Jahren schrieb Markus Hirsch auch sehr viele Gedichte. Diese finden sich teilweise auch als Aphorismen in seinem Buch wieder, können als Leitspruch dienen und fassen in kurzen Worten den Inhalt eines Kapitels zusammen. „Hier war mir sehr wichtig, dass ich alleine die Entscheidung hatte, welcher Spruch zu welchem Kapitel dazupasst“, musste sich Hirsch gegen seinen Verleger behaupten.

Seit 2019 erschienen im Innsalz-Verlag „Der Exmensch“, „Die Wittfrau“, „Das karge Mädchen“, „Katatonie“ und „Gethsemane“. „Einer meiner größten Vorteile ist jener, dass ich ohne Druck schreiben kann, weil ich davon nicht leben muss. Ich schreibe ein Buch und entscheide erst, wenn es fertig ist, ob ich es für eine Veröffentlichung freigeben möchte“, freut sich der in Waidhofen tätige Psychiater bereits auf die ersten Termine, bei denen er „Parallelen“ der Öffentlichkeit vorstellen darf.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.