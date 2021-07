Dorffest-Charakter hatte die Buchpräsentation des Drosendorfer Altbürgermeisters Franz Krestan in Luden.

Krestan begleitete den Altbauern Franz Fritz aus Luden im Jahr 2019 fotografisch. Ebenso hielt Krestan Anekdoten aus dem Leben des Landwirts fest.

Daraus entstand das Buch „Der Fritz Franzl wie er leibt und lebt“, welches Bürgermeister Rudi Mayer vor zahlreichem Publikum am Dorfplatz in Luden vorstellte.

Gleichzeitig wurden in der alten Schmiede zahlreiche großformatige Fotos gezeigt. Der Autor las einige Geschichten aus dem Buch, die Feuerwehr Luden sorgte für Speis und Trank.

Franz Fritz wurde 1942 in Oberthürnau bei Drosendorf geboren, und lebt heute in Luden. Bis zum Jahr 2000 bewirtschaftete er seinen Bauernhof mit 22 Hektar Ackerland und rund zwei Hektar Waldfläche. Dann ging er in Pension und übergab alles seinem Cousin.

Franz Fritz lässt keinen Ausflug und keine Reise aus, die von den Seniorenvereinen der Umgebung angeboten werden. Er kann von Marokko erzählen, von St. Petersburg oder von Venedig, er kennt die höchsten Berge und die tiefsten Seen. Ein besonderes Merkmal ist auch seine Seemannskappe, sein „Strawanzerkapperl“, und er salutiert bei Begegnungen.