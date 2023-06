Starker Auftritt für Curvys

Tipps und Tricks, wie man mit etwas mehr an Rundungen trotzdem glücklich werden kann. Diese kamen im Rahmen einer Buchpräsentation von Martina Reuter, die auf Einladung von Angelina Nigischer-Traxler dem JUFA in Raabs einen Besuch abstattete.

Wer sich jedoch eine klassische Buchpräsentation erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Denn Martina Reuter las keinesweg Passagen aus ihrem neuesten Werk vor, vielmehr trat sie mit dem Publikum in einen Dialog und plauderte aus ihrem Leben und ihren reichen Erfahrungen, was Mode, Modesünden und Modetricks anbelangt. Wohlfühlen im eigenen Körper, das ist laut Reuter das oberste Prinzip, um sich auch mit ein paar Kilo zu viel rund um die Hüften noch immer glücklich zu fühlen.

Die Moderatorin und Stylingexpertin sparte auch nicht mit Anekdoten, die sie durch ihr bisheriges Berufsleben bgleitet haben. Seit sechs Jahren ist sie beim ORF beschäftigt, gibt in der Guten-Morgen-Sendung Tipps und besticht immer wieder durch extravagante Outfits, die nicht immer aus Designer-Läden stammen müssen. „Mein Kleid habe ich um 15 Euro am Flohmarkt erstanden. Man muss nur wissen, was einem passt. Man muss keine Unsummen für Mode ausgeben“, motivierte sie die Besucherinnen zu mehr Mut zur Mode und zur Individualität.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde ein Umstyling mit Martina Reuter verlost. Hermine Klima darf sich freuen, einen Tag mit der Stylistin zu verbringen. „Mode ist so etwa wie Antidepressiva. Wenn man seinen Look gefunden hat, dann sollte man ihn auch durchziehen“, ermunterte Reuter abschließend, ehe sie zum gemütlichen Plaudern und Erfahrungsaustausch überging.