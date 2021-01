Die weitere Sanierung des Feuerwehrhauses Kautzen ist eines der zentralen Vorhaben der Gemeinde im neuen Jahr. 370.500 Euro inklusive Eigenleistungen wurden dafür im Voranschlag 2021 vorgesehen, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen wurde.

Bauhof muss saniert werden

Der Prüfungsausschuss überprüfte den Bauhof und stellte dessen Sanierungsbedürftigkeit fest. „In den letzten Jahren wurde der Fuhrpark erneuert, jetzt ist das Gebäude an der Reihe“, sagt Bürgermeister Manfred Wühl. Für die Erneuerung von Dach und Fassade wurden 290.000 Euro veranschlag.

Auch die Holzfassade der Volksschule muss saniert, sowie die Fenster erneuert werden. Im Voranschlag sind dafür 200.000 Euro vorgesehen.

LED-Umrüstung schreitet voran

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten schlägt sich mit 250.000 Euro zu Buche. „Die Katastralgemeinden Kleintaxen, Grosstaxen, Plessberg und Teile in Kleingerharts wurden bereits umgerüstet“, erzählt der Bürgermeister. „Der größere Teil wie die Orte Kautzen, Illmau und die restlichen Katastralgemeinden kommen 2021 dran. Es wird auch ein Lichtkataster angefertigt, in dem Beleuchtungsstärke sowie Art und Alter der Lampen eingetragen werden.“ Das Projekt erhält Fördermittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm vom Bund in Höhe von 117.400 Euro.

In der Sitzung wurde die technische Beratung, Entwurfsplanung und Baubegleitung bei der Sanierung der öffentlichen Beleuchtung an die Firma AKUN Lichttechnik GmbH um 15.960 Euro vergeben.

Kanal und Wasser für neues Siedlungsgebiet

Für die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage im neuen Siedlungsgebiet sind 70.000 Euro und für die Abwasserbeseitigungsanlage 295.000 Euro veranschlagt. „Die Abwasserbeseitigungsanlage kostet mehr, weil ein Retentionsfilterbecken gebaut werden muss, damit die Regenwässer nicht eins zu eins ins Kanalsystem gelangen“, erklärt Bürgermeister Wühl. Für Straßenbau wurden 90.000 Euro im Voranschlag vorgesehen.

Zusätzliche Kredite notwendig

Die Reduzierung der Finanzmittel hat auch vor der Gemeinde Kautzen nicht halt gemacht. „2020 waren noch 974.000 Euro an Ertragsanteilen veranschlagt, für 2021 sind nur mehr 844.000 Euro vorgesehen“, erläutert Manfred Wühl. „Die Sanierung der Schule, die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgungsanlage werden wir mit Fremdkapital finanziert müssen. Für die Sanierung des FF-Hauses gibt es einen bestehenden Kredit. Für Straßenbau wird kein Kredit nötig sein. Die Sanierung des Bauhofs wird auch zum größten Teil ohne Kredit durchgeführt.“