Bezirk Waidhofen/Thaya: 620.000 Euro für Regenwasser-Kanal

Die Regenwasser-Kanalsanierung in Kainraths und Brunn steht bei der Gemeinde Waidhofen-Land nächstes Jahr am Vorhaben-Plan ganz oben. Im Voranschlag für 2023 sind dafür 620.000 Euro eingeplant.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden im Voranschlag der Finanzierungshaushalt mitrund 1,9 Millionen Euro und Projekte in einem Ausmaß von 1,1 Millionen Euro beschlossen. Ein weiterer großer Posten aus dem Projektbudget ist der Straßen- und Wegebau mit 251.000 Euro. Hier stehen unter anderem Feldwegasphaltierungen an.

Für die Feuerwehren hat man 210.000 Euro eingeplant. Darunter fallen die Löschteichsanierung in Edelprinz und die Ausfinanzierung des Löschteichs in Buchbach. Auch Planungskosten für einen eventuellen Zubau bei den Feuerwehrhäusern Kainraths und Brunn sind enthalten.

Für zukünftige Kanalsanierungen werden jährlich 20.000 Euro angespart, mit Ende 2023 soll die Kanalrücklage rund 371.000 Euro betragen. Der derzeitige Darlehensstand von 682.000 Euro soll mit Ende nächsten Jahres auf etwa 601.800 reduziert werden.

Bauplatz wird verkauft

Weiters beschloss der Gemeinderat den Verkauf eines Bauplatzes im Ausmaß von 883 m² an Peter Göstl und Sabine Pökl aus Groß Siegharts. Der Verkaufspreis wurde mit 20.309 Euro fixiert. Weiters wurde der Vermessung der neuen Bauplätze in Götzweis zugestimmt.

Gebühren werden erhöht

Bei der Gebarungseinschau durch das Amt der NÖ Landesregierung im Juni 2022 wurde empfohlen, sämtliche Einheitssätze der gemeindeeigenen Gebühren neu zu kalkulieren. Der Gemeinderat ist dieser Empfehlung in der letzten Sitzung nachgekommen. Es wurden die Einheitssätze der Aufschließungsabgabe und der Kanaleinmündungsabgabe geringfügig erhöht.

Ebenfalls wurden die Wasseranschlussabgabe, die Bereitstellungsgebühr des Wasserzählers und der Bezugspreis des Wassers angepasst. Zu einer moderaten Erhöhung kommt es ebenfalls bei der Hundeabgabe sowie bei allen Friedhofsgebühren des Gemeindefriedhofes in Buchbach.

Auch Förderungen steigen

Gleichzeitig mit den Erhöhungen wurden jedoch auch Förderungen der Gemeinde erhöht bzw. angepasst. (z.B. Sportförderung, Beitrag zur Blumenschmuckaktion, Förderung des Nachwuchses bei Handball- und Fußballvereinen, etc.)

Bei den Entschädigungen und Zuwendungen, wie für Vorbeter oder Grünraumpflege, wurden die Beiträge ebenfalls leicht erhöht.

Die Gemeinde gewährt zusätzlich zur Unterstützung des Landes NÖ wieder einen Heizkostenzuschuss von 100 Euro für einkommensschwache Gemeindebürger.

2.600 Euro für Kompressor

Der Feuerwehr-Abschnitt Waidhofen hat die Anschaffung eines Atemschutz-Kompressors beschlossen. Jede Feuerwehr des Abschnittes muss anteilsmäßig rund 2.600 Euro übernehmen. Nach erfolgter Abrechnung übernimmt die Ge-meinde 50% des zu leistenden Beitrages.

Dienstposten wird neu besetzt

Es wurde beschlossen, ab 1. April 2023 einen Dienstposten mit 25 Wochenstunden in der Verwaltung neu zu besetzen.

