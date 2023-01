Groß Siegharts: Schuldenstand erhöht sich um 85.600 Euro

Der Schuldenstand der Stadtgemeinde wird sich im kommenden Jahr um 85.600 Euro auf 14.398.500 Euro erhöhen. Dies geht aus dem Voranschlag für 2023 hervor.

Dieser Betrag resultiert unter anderem aus zahlreichen Projekten, die für das laufende Jahr geplant sind.

Den größten Posten stellt hierbei die Errichtung der Wasserversorgungsanlage Fistritz mit Baukosten in Höhe von 736.000 Euro dar. Für diese ist ein Darlehen in Höhe von 730.000 Euro vorgesehen, 6.000 Euro sollen aus Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben eingenommen werden. Die Abwasserbeseitigungsanlage schlägt sich mit 292.000 Euro zu Buche, hierfür gibt es jedoch eine Landesförderung in Höhe von 272.000 Euro, sodass lediglich 20.000 Euro aus Kanaleinmündungsabgaben abgedeckt werden müssen.

Für den Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen ist ein Betrag von 100.000 Euro vorgesehen. Für Akustik-Maßnahmen in der Musikschule werden 95.000 Euro aufgewendet. Für die Sanierung der Gemeindestraßen wurden 430.000 Euro, für die Instandhaltung von Feld- und Güterwegen 87.000 Euro veranschlagt. An Bedarfszuweisungen des Landes ist beim Straßenbau mit 262.000 Euro zu rechnen.

An das Land Niederösterreich sind insgesamt 1.531.000 Euro zu leisten. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Berufsschul-Erhaltungsbeitrag 94.000 Euro, Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag 75.000 Euro, Jugendwohlfahrtsumlage 89.000 Euro, Krankenanstaltenbeitrag (NÖKAS) 813.000 Euro und Sozialhilfeumlage 460.000 Euro.

Das Budget für 2023 und die weiteren Tagesordnungspunkte wurden von den Gemeinderäten einstimmig angenommen.

