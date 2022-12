Raabs/Thaya: Schulden unter 10 Millionen

Haupttagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung war die Beschlussfassung über den Voranschlag 2023. Bürgermeister Rudolf Mayer betonte, dass das Budget ein gutes Gerüst für die Abarbeitung im Jahr 2023 darstellt. Es wird jedoch im Laufe des Jahres ein Nachtragsvoranschlag zu beschließen sein, da beispielsweise die Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes 2022 noch nicht enthalten ist. Hier kann die Gemeinde mit mehr als 200.000 Euro rechnen, die in diverse Projekte investiert werden können.

Schulden erstmals unter 10 Mio. Euro

Stadtrat Karl Czudly (SPÖ) erklärte seine Zustimmung, auch aufgrund der Tatsache, dass im Vorfeld eine Voranschlagsberatung mit den Sanierungsreferenten des Landes erfolgt ist.

Der Voranschlag 2023 beinhaltet Abgabenertragsanteile in Höhe von € 2.738.800; die Finanzkraft beträgt € 3.257.900; NÖKAS-Umlage: € 757.000; Sozialhilfeumlage: € 413.000; Der Gesamtschuldenstand sinkt von 10.659.100 Euro auf 9.831.100 Euro und wird erstmals seit vielen Jahren unter die 10-Millionen-Euro-Marke gedrückt werden.

Folgende Investitionen wurden im Voranschlag berücksichtigt: Kanalbau in Nonndorf 520.000 Euro; Straßenbau 248.000 Euro (davon 165.000 Euro für die Ortsdurchfahrt Großau Süd-Ost); ABA Raabs – Leitungskataster 73.700 Euro, die Sanierung des Meierhofes 40.000 Euro; Instandhaltung von Güterwegen 56.000 Euro; Außenanlagen des Kindergartens Puchheimstraße, Gruppe 4, 20.000 Euro; Fenstertausch im Turnsaal der Volksschule 30.000 Euro.

Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren

299.000 Euro werden für Feuerwehrfahrzeuge aufgewendet (HLF1: Eibenstein, Großau; MTF: Weikertschlag)

Die FF Kollmitzdörfl erhält einen 50%-igen Kostenersatz für die Anschaffung eines Stromverteilers für den Löschteich (466,20 Euro brutto). Die FF Schaditz bekommt einen Materialkostenzuschuss für die Reparatur der Stirnwand des Löschteiches in Höhe von 200 Euro. Der FF Zemmendorf werden 50% der Materialkosten für die Renovierung des Feuerwehrhauses zugesagt. Die FF Süßenbach kauft von der FF Großau ein gebrauchtes Fahrzeug an und erhält dafür eine Unterstützung in Höhe von 5.000 Euro. Das Fahrzeug ist mindestens zehn Jahre zu nutzen, für diesen Zeitraum gibt es keinen Zuschuss der Gemeinde für etwaige Reparaturen.

Kläranlage Rabesreith wird übergeben

In der Katastralgemeinde Rabesreith betreibt derzeit die Stadtgemeinde die Kanalisation. Die bestehende Kläranlage wird mit Wirkung 1. Jänner 2023 an die neu gegründete Abwassergenossenschaft Rabesreith im aktuellen Zustand mit allen Pflichten sowie ohne Haftungsübernahme der Gemeinde für den Zustand der Anlagenteile übergeben.

Der bestehende Klärteich selbst verbleibt vorläufig im Eigentum der Stadtgemeinde, da überlegt wird, diesen nach Fertigstellung der neuen Anlage als Löschteich zu nutzen. Der Teich ist bei Funktionsfähigkeit der von der Genossenschaft zu errichtenden neuen Kläranlage zu räumen, wobei die Gemeinde die „Baggerkosten“ für die Räumung übernimmt und die Genossenschaft für die Ausbringung des Klärschlammes auf geeignete landwirtschaftliche Flächen sorgt.

Mit Wirkung 1. Jänner 2023 übernimmt die Stadtgemeinde die Lohnverrechnung der Gemeinde Pfaffenschlag. Der entsprechende Vertrag wurde genehmigt.

