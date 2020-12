Kurz vor Jahresende wurde in der Gemeinderatssitzung der Haushaltsvoranschlag für 2021 vorgelegt. Für die Finanzplanung ist die aktuelle Situation generell keine leichte. Trotzdem wird für nächstes Jahr eine Tilgung des Schuldenstandes von 11.054.300 Euro auf 10.722.200 Euro anvisiert.

Auch einige größere Investitionen stehen auf dem Plan. Die größte Summe wird für eine neue Kleinkläranlage mitsamt Kanalarbeiten in Eggersdorf angedacht. Auch in Schlader soll nach einer Kanalsanierung eine Wiederherstellung stattfinden. Insgesamt werden über 700.000 Euro in die Abwasseranlagen der Gemeinde investiert.

„Wir haben das Darlehen befristet aufgenommen. Jetzt müssen wir verlängern. Anders geht es sich einfach nicht aus.“ Bürgermeister Siegfried Walch

Geld wird ebenfalls in die Fertigstellung der Arbeiten am Gemeindehaus in Goschenreith fließen, dass 2021 fertig werden soll. 59.000 Euro kommen dafür nochmals von der Gemeinde.

Verlängert wurde jetzt das Darlehen, das für die Ausfinanzierung der Volksschule und des Amtshauses aufgenommen wurde. „Wir haben das Darlehen im Vorjahr auf ein Jahr befristet aufgenommen. Durch den Ausfall von Einnahmen und einigen Förderungen müssen wir aber jetzt auf eine Laufzeit von 15 Jahren verlängern“, erklärt Bürgermeister Siegfried Walch.

Letztes Jahr wäre man noch mit der Rückzahlung optimistisch gewesen. Natürlich konnte damals niemand die Corona-Pandemie voraussagen. „Anders geht es sich einfach nicht aus“, sagt Walch.

Ebenso wurde ein Grund an der Raabser Straße an die WAV verkauft. Die gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft plant dort die Errichtung von drei Doppelreihenhäusern. Insgesamt 689 Quadratmeter ist das Areal groß, wobei sich nur ein Teil davon im Gemeindebesitz befand.