„Für das Waldviertel ist es schon speziell, vielleicht ein prototypisches Projekt“, erklärt Johannes Will. Der Architekt hatte vor Jahren die Idee geboren, eine ganze – wenn auch kleinere – Siedlung mit Häusern zu planen. „Dietmanns Hills“ lautet der Name des Projekts, das das Architekturbüro zuletzt verändert hat.

Die Häuser und Grundstücksflächen sind ursprünglich größer gewesen; jetzt sind am Osthang neun statt sieben Liegenschaften geplant. „Ganz wichtig war uns der dörfliche Ensemble-Charakter. Es ist schade, dass am Land ganz selten Siedlungen gemeinschaftlich gestaltet sind“, erklärt Will. Denn: „Der Mensch liebt es, wenn etwas wirklich komponiert ist“, denkt er etwa an Ensembles in Altstädten. „Das gefällt fast jedem.“

Die aufeinander abgestimmten Gebäude sind von der Straße aus nicht einsichtig, und sie sind in der Hanglage so konzipiert, dass niemandem der Fernblick aufs Waldviertel verwehrt wird. Das hätte passieren können, wenn sie nach und nach gebaut worden wären. „Mir geht‘s darum, dass ich etwas mit Mehrwert für die Gemeinde oder das Dorf mache“, führt der Architekt aus.

„Wir haben auch darauf geachtet, dass es dorthin passt.“ Satteldächer und Lärchenholz-Fassaden sind vorgesehen. Bürgermeister Harald Hofbauer war von der Idee gleich angetan. „Das hat mich schon begeistert.“ Die Gemeinde verkaufte nach einem Beschluss alle Parzellen um 111.384 Euro an den Architekten. „Wir müssen uns nicht mit fünf oder sechs Eigentümern herumschlagen“, erklärt er einen der Vorteile. Sympathisch ist ihm, dass jeder von dieser Aussicht profitiert.

Dass das Projekt eher schwerfällig angelaufen ist, führt er auch auf die Mundpropaganda zurück. Viele hätten es von vornherein abgestempelt, ohne Genaueres zu wissen. „Vielleicht war es auch zu früh.“

Der Bürgermeister verfolgt aber das Ziel, den Zuzug anzukurbeln – eben auch mit Wills Konzept. „Ich denke, dass das durchaus Schule machen könnte: ein Siedlungsbau, der mehr ist.“