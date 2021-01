Für den geselligen Dietmannser Bürgermeister Harald Hofbauer, der großen Wert auf das Einbinden der Bevölkerung in Gestaltungsprozesse legt, war 2020 ein schwieriges Jahr. Über die Herausforderungen, welche die Pandemie stellt und stellte, sprach Hofbauer mit der NÖN.

NÖN: Wenn Sie auf 2020 zurückblicken, was waren für Sie die größten Herausforderungen?

Harald Hofbauer: Für mich ist das Deprimierendste, dass durch Corona und die damit verbundenen Maßnahmen der direkte Kontakt zu den Bürgern verloren geht. Erst 2018 haben wir in Dietmanns die Dorfgespräche eingeführt, um die Leute in den Ortschaften näher an die Gemeinde heranzubringen. Wir haben es geschafft, dass sich wieder mehr Leute als nur die üblichen mit Ideen einbringen. Ich fürchte, dass durch Corona diese Bemühungen wieder den Bach hinunter gehen und wir nachher von vorne anfangen müssen, diesen Kontakt wieder aufzubauen. Ich denke nicht, dass es so sein wird, als würde man einen Schalter umlegen und es ist wieder so, wie es vorher war, als hätte es dieses Jahr der Unterbrechung nicht gegeben.

Bei der Neugestaltung des Gemeindezentrums hat sich das Einbeziehen der Bürger ja ausgezahlt. Gibt es aktuell Projekte, bei denen dies wichtig wäre?

Hofbauer: Ein Beispiel wäre die geplante Radweg-Einstiegsstelle, für die wir zwei alte Häuser gekauft haben. Da gibt es viele Ideen, was man damit machen kann, aber möglicherweise gäbe es in der Bevölkerung weitere Ideen, die es wert wären, vor der Umsetzung gehört zu werden. Meine Erfahrung bei anderen Projekten ist, dass Ideen erst dann wirklich gut werden, wenn man sie öffentlich macht, Rückmeldungen und Vorschläge erhält und Probleme oder Zweifel ausräumen kann. Diese Art der Projektumsetzung gefällt mir besser, als den Bürgern einfach etwas Fixfertiges überzustülpen.

Wie weit sind die Planungen für den Radweg-Einstieg? Gab es Verzögerungen wegen Corona?

Hofbauer: Ohne Corona wären wir bei dem Projekt sicher schon weiter. Grob geplant stellen wir uns einen Rastplatz, einen Parkplatz und eine beschattete Einfahrt vor, wobei wir die beiden Häuser stehen lassen wollen. Man sollte es nicht glauben, wie eingeschränkt man auch als Bürgermeister durch Corona ist, da sind ein paar Fäden weg, und man sieht, was da eigentlich alles dranhängt. Es fehlt einfach die Schnittstelle.

Wie sieht es mit dem größten laufenden Vorhaben, dem Umbau des Gemeindezentrums aus?

Hofbauer: Da sind wir gut im Zeitplan, wir sollten bis Juni soweit fertig sein, dass Veranstaltungen im Gemeindesaal möglich sind. Auch der neue Eingang ins Amtshaus wird dann fertig sein. Der Umbau im Amt selbst wird ein eigenes Projekt werden.

Die Fenster-Dichtungen sind schlecht, die EDV-Anlage gehört erneuert, und wir hätten gerne auch eine zeitgemäßé Raumaufteilung, in der die Leute nicht gleich direkt zum Arbeitsplatz der Gemeindemitarbeiter marschieren, sondern mit einem Empfang und einem Besprechungsraum, in dem man Angelegenheiten unter vier Augen besprechen kann. Das wird aber erst später passieren.

Aufgrund der Coronakrise leiden die Gemeinden unter sinkenden Ertragsanteilen. Sind dadurch Projekte für 2021 gefährdet?

Hofbauer: Ich hoffe, dass die zweite Tranche der Gemeindeförderung den Verlust an Ertragsanteilen ausgleicht. Wenn wir Gemeinden regionale Wirtschaftsförderer und Gestalter sein sollen, müssen wir eine entsprechende Abfederung erhalten. Das Gemeindezentrums-Projekt ist durchfinanziert und auch kostenmäßig im Plan. Wir sind eine Gemeinde, die sehr kostenbewusst agiert und agiert hat, und dadurch können wir uns hin und wieder auch ein größeres Projekt leisten. Das sind wir der Bevölkerung schuldig.

Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2021?

Hofbauer: Dass wir das soziale Miteinander in der Gemeinde wieder aufbauen können. Es ist leider fraglich, ob das gleich wieder gelingt und wir dort nahtlos weitermachen können, wo wir waren – aber selbst wenn nicht, dann werden wir das auch schaffen.